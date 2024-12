SESTŘIH: Amorim nevzal hvězdy a skolil City. Výhru United v derby řídil Diallo

Tahle rivalita má říz! Rúben Amorim opanoval své první derby na lavičce Manchesteru United. Rudí ďáblové otočili na Etihad díky Amadu Diallovi. Ten nejprve zařídil penaltu a následně vstřelil vítězný gól na konečných 2:1. „Chtěli jsme to víc,“ těšilo Amorima, který tak porazil Pepa Guardiolu podruhé během několika týdnů. Již před zápasem přitom šokoval překvapivým rozhodnutím. Kromě něj slavily výhry i celky Chelsea a Tottenhamu.

Rúben Amorim na sebe strhl velkou pozornost už při odhalení sestav. Ani na lavičku se mu totiž vůbec nevešly ofenzivní hvězdy Marcus Rashford a Alejandro Garnacho. „Nechci tím vyslat signál. Prostě jsme se tak rozhodli a oni to vědí. Koukáme na všechno. Na to, jak hráči jí, jak si nasazují oblečení před zápasem. Na všechno. Informoval jsem je o rozhodnutí přes WhatsApp po posledním tréninku, jak to děláme vždycky,“ vysvětlil Portugalec rozhodnutí ještě před úvodním hvizdem.

Předzápasová zpráva svou zajímavostí jasně přebila úvodní poločas. Po prvních dvaceti minutách byla hodnota xG (očekávaných branek) obou mužstev na úplné nule. Hráči City šli do šaten přesto spokojení, jelikož se s přispěním štěstí prosadil po rohovém kopu Joško Gvardiol, 1:0.

Po změně stran byl na hřišti jen jeden tým, jenže United skrze Amada Dialla a Bruna Fernandese první dvě velké příležitosti neproměnili. Po zákroku Rúbena Diase na Rasmuse Höjlunda se navíc marně domáhali penalty. Ta nakonec stejně přišla. Malou domů Matheuse Nunese vystihl Diallo a portugalský záložník ho při hašení svého průšvihu sestřelil.

„Je 87. minuta derby a my z našeho rohu uděláme jejich penaltu. To jsme jak žáčci,“ zuřil Bernardo Silva. Jeho krajan Fernandes pokutový kop proměnil a srovnal stav utkání.

Famózní Diallo dokonal o pár momentů později obrat. Ideálně si našel dlouhý pas Lisandra Martíneze, prvním dotykem udělal kličku Edersonovi a z úhlu dokázal nasměrovat míč do sítě.

„Věřil jsem nám. Celý zápas jsme hráli dobře. Pak přišel Fergie time a nám se podařilo vše poskládat dohromady. Zaslouženě,“ těšila Rúbena Amorima otočka v samém závěru. Vůbec poprvé se stalo, aby úřadující mistr Premier League prohrál zápas, v němž ještě v 88. minutě vedl. Narážka na časy Sira Alexe Fergusona byla zcela na místě.

Strůjcem historického milníku byl již zmíněný dvaadvacetiletý křídelník Diallo. Reprezentant Pobřeží slonoviny přišel na Old Trafford již v lednu 2021. Oporou se však stává až nyní.

„Je to nesmírně skromný kluk, který dokáže zahrát vícero pozic. Předchozí trenéři s ním odvedli famózní práci, na níž chceme navázat. Nyní ho nechceme přetížit, jak se již pár takovým hráčům v minulosti stalo,“ je Amorim s dalším progresem Dialla opatrný.

Zatímco tedy v rudé části Manchesteru zavládlo nadšení a optimismus do další práce, na Etihad stále nechápou, co se děje. Cityzens vyhráli jen jeden z posledních jedenácti zápasů.

„Nemám moc co říct. Příšerně bráníme, soupeřům góly darujeme. Nehrajeme s klidem, nemáme výsledky a hra také není kdovíjaká. Musíme hrát lépe. V tuto chvíli nejsem dost dobrý. Já jsem trenér. Já musím přijít s řešeními a zatím se mi to nedaří. To je realita. Tolik porážek jsme neměli za poslední dvě sezony dohromady,“ sypal si opět popel na hlavu Pep Guardiola.

Španěl přitom nasadil vůbec nejstarší sestavu v manchesterském derby za posledních sedm let. Ani to nepomohlo.

„Je to těžká sezona. Tak to prostě je. Nyní týden nehrajeme, třeba se srovnáme,“ chytá se Guardiola možnosti pořádně se připravit na Aston Villu. Ve Villa Parku však v posledních dvou sezonách nevyhrál.

Výhry Chelsea a Spurs

O pokračování vítězné série Chelsea se postarali španělský obránce Cucurella a devátým gólem v sezoně senegalský útočník Jackson. V závěru už jen snížil Kamerunec Mbeumo, který skóroval v lize podesáté. V tabulce střelců jsou před ním jen Palmer z Chelsea (11) a Haaland z Manchesteru City se Salahem z Liverpoolu (13).

Tottenham zvítězil na hřišti posledního Southamptonu vysoko 5:0. „Spurs“ po třech zápasech bez vítězství nastříleli všechny branky v prvním poločase, což se jim v Premier League podařilo poprvé. Son Hung-min zaznamenal bilanci 1+2, stal se dvacátým hráčem, jemuž se podařilo vstřelit gól ve 100 zápasech Premier League, a s 68 asistencemi vyrovnal klubový rekord Darrena Andertona.

Výsledky 16. kola Premier League:

Brighton - Crystal Palace 1:3

Branky: 87. vlastní Guéhi - 33. a 82. Sarr, 27. Chalobah

Manchester City - Manchester United 1:2

Branky: 36. Gvardiol - 88. Fernandes z pen., 90. Diallo

Chelsea - Brentford 2:1

Branky: 43. Cucurella, 80. Jackson - 90. Mbeumo

Southampton - Tottenham 0:5

Branky: 1. a 45.+5 Maddison, 12. Son Hung-min, 14. Kulusevski, 25. Sarr