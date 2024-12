Rosa o Švýcarsku: Čokoláda uškodila, Voženílek to rozjel. Co Pardubice?

Švýcarsko musíte mít hodně pod kůží, ne?

„Tahle země se mi hrozně líbí a trénování mě tu nesmírně baví. Synům děláme švýcarské pasy, žijí tu prakticky odmala, devět let v kuse tu chodí do školy, starší Alex tu má přítelkyni, začne studovat univerzitu. Mladší syn Adrien hraje za švýcarský národní tým U16. Což je sranda. V létě byli na akci v Kravařích, české kluky trénuje Marek Melenovský, s nímž jsem čtyři roky objížděl mládežnické reprezentace. Takže Adrien nastoupil proti Česku. My s manželkou jsme doma všude a nikde, ale naše děti tu mají celkem kořeny.“

Cítíte se z půlky jako Švýcar?

„Jsem Čech, Kanaďan a Švýcar. Asi tak.“

Které tři věci milujete na Švýcarsku?

„Kdybych to měl vzít po pořádku, nejprve zmíním zdejší prostředí. I když jsem tu tolik let, pořád se neunaví dívat se na hory, na zeleň, na to, jak je tu všechno čisté a upravené. To je nádhera a bez debat číslo jedna. Čirá radost jezdit po Švýcarsku, kamkoli a kdykoli.“

Druhá věc?

„Řekl bych bezpečnost pro rodinu. I když i v řadě jiných zemí se cítíte bezpečně, Švýcarsko je v tomhle směru asi nejdál.“

A třetí?

„Těžký…“

Co čokoláda?

„Té jsem se najedl hrozně moc, snažím se cukry ze svého jídelníčku odbourávat. Čokoláda mi až trošku uškodila na zdraví. To spíš sýr. Rádi si dáváme sýrové fondue, zrovna u nás na stadionu mají vynikající. Nejde to jíst často, ale tahle specialita je vyhlášená.“

Najdete jednu věc, bez níž byste se obešel?

„No… Nic mě nenapadá. Musím říci, že jsem si Švýcarsko oblíbil. Což není těžké. Jasně, musíte mít zároveň dobrou práci, pokud chcete uživit čtyřčlennou rodinu s dvěma klukama, kteří se věnují hokeji. Není sranda to utáhnout. Co se týká výstroje na sport, jídla a podobně, zkrátka nákladů na každodenní život. Výplata je k tomu potřeba. Nestěžuju si, navíc manželka si po delší době našla práci, takže jsme spokojení.“

Vaše paní je Kanaďanka, čemu se věnuje ve Fribourgu?

„Jako cizinka si tu nemůže úplně vybírat, najít práci bylo docela těžké, nakonec vzala práci v jeslích. Je v nich druhým rokem a je spokojená.“

Z našeho pohledu je ve Švýcarsku draho, ale co do kvality surovin, na talíř dostanete velkou kvalitu, že? Obecně jsou na tom s úrovní potravin jinde.