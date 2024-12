Jágrova megashow už dnes: Bude poslední? Nečekaná inspirace

Bude to velké! V O2 Universu už je vše nachystáno na večerní Noc s legendou. Jaromír Jágr (52) se svým týmem ladí poslední drobnosti a fanoušci se těší na trojici šampionů, kteří vešli do dějin (nejen) českého sportu. Majitel kladenských Rytířů teď v emotivním příspěvku na instagramu popsal překvapivou inspiraci, která ho k obří show vedla.

Jágrovi se podařilo na jedno pódium sezvat opravdu velká jména. Dorazí bývalý reprezentant Milan Baroš, legendární Pavel Nedvěd a také šampion UFC z roku 2022 Jiří Procházka. O hudební doprovod se postará zpěvák Drupi se svým ikonickým chraplákem.

Hokejová superstar však zaskočila fanoušky prohlášením, že to může být poslední příležitost ho v této roli vidět. „Je to tady. Po měsících čekání nás dnes čeká Noc s legendou. Upřímně nevím, jestli není poslední. Já moc neplánuji," napsal na instagramu.

Odhalil také, co ho k tomuto projektu znovu přivedlo. Inspirace přitom překvapivě nevychází ze sportovních kruhů. „Tu minulou jsem udělal po třech letech a tahle je inspirovaná Karlem Gottem, který mě nadchnul na jeho 80. narozeninách, kdy se tam dokázali všichni sejít, a to jsem na něm obdivoval. Uměl spojovat lidi," vzdal Jágr hold mnohonásobnému Zlatému slavíkovi.

„Popravdě nevím, zda se nám ještě někdy může v budoucnu povést dostat na pódium taková jména jako jsou Pavel Nedvěd, Milan Baroš a Jiří Procházka. Je to fakt něco unikátního a já bych chtěl, abychom si to pořádně společně užili. To je moje přáni, protože nikdy nevíme, jestli se to vůbec může ještě opakovat. Stejně jako to nevíme v našem životě. Večer se na vás těším," vzkázal fanouškům.

Kdo by chtěl na poslední chvíli na Jágrovu show dorazit, má stále možnost. Poslední vstupenky jsou v prodeji ZDE>>.