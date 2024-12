Ježíšek Jágr kupoval dárky pro dětské domovy: Ne každý má takové štěstí

Podepsaná hokejka Jaromíra Jágra , hraný dres Kladna z aktuální sezony, kopačky Milana Baroše , zápasové trenky Jiřího Procházky nebo replika dresu Juventusu Turín se jménem Nedvěd na zádech. Takové kousky se sešly v dobročinné aukci a sběratelé o ně mohli bojovat až do úterních 19 hodin, kdy dražba skončila.

Ještě před jejím koncem bylo jasné, že vybraná částka bude dostatečná na splnění všech přání, která děti z dětských domovů poslaly. Jágr proto po tréninku vyrazil do Prahy, aby osobně dohlédl na výběr sportovního vybavení. Do vozíku rychle mizely kopačky, fotbalové míče, pingpongové pálky a florbalové hokejky.

„Mám samozřejmě radost, že děti chtěly tolik sportovních věcí. Sportování je skvělá věc – přináší radost, umožňuje soutěžit mezi sebou a zároveň pomáhá cítit se dobře a posilovat svaly. Pro život je to úžasné,“ prohlásil legendární hokejista.

Sportovní pomůcky spolu s hračkami a dalšími dárky předá zástupcům dětských domovů na „Noci s legendou“ 18. prosince. Akce bude tentokrát ještě velkolepější než v předchozích dvou ročnících. Role hostů se ujmou i sportovci, kteří se zapojili do aukce.

„Vnímají to stejně jako já a chtějí pomoci. Jsou to sportovci, kteří si uvědomují, jaké měli štěstí. Kromě Jirky Procházky máme my tři kariéru za sebou a vidíme, co všechno je potřeba, abys něčeho takového dosáhl. Je to pokora, štěstí, rodiče, pracovitost a trpělivost. To vše se snažíme předávat dál,“ vysvětloval Jágr.

„Přišlo nám skvělé téma rodičů, dětí a Vánoc. Bavili jsme se o tom, jak důležití jsou rodiče pro nás sportovce, kteří tam budeme vyprávět svůj příběh. Ne každý má takové štěstí. Snažili jsme se jim to nějak vynahradit. Proto jsme uspořádali dražbu a vybrali spoustu peněz,“ doplnil Jágr s tím, že vybraná částka se bude pohybovat v řádech statisíců.

Sám Jágr nemá žádné větší vánoční přání. „Chtěl bych hlavně klid a pohodu. To si lidé v mém věku přejí nejvíce – mít klid, pohodu, žádný stres a strávit Vánoce s nejbližšími. Odpočinout si, dívat se na televizi,“ zamyslel se nad otázkou novinářů.

Z dětství si vybavil nové brusle, které mu udělaly radost. „Od té doby už uplynulo skoro padesát let. Pamatuju si, že jsem dostal umělé brusle. Většina bruslí byla tehdy kožená, a pak začali vyrábět umělé. Byla tam ale jedna podmínka – musel jsem udělat 120 kliků najednou. Podařilo se mi to, takže jsem je dostal,“ zavzpomínal hokejista.

V té době mu bylo kolem sedmi nebo osmi let a měl z dárku obrovskou radost. Teď, s blížícími se 53. narozeninami, Jágr znovu naskočil do profesionálního hokeje a na extraligové stadiony opět láká davy. V neděli v Mladé Boleslavi se dokonce blýskl gólem.

„Dnešní trénink mi ukázal, jaký je rozdíl mezi tréninkem a zápasem. V zápase, když už nemůžete, vystřídáte. V tréninku ta možnost není. Říkal jsem si, že jsem docela dobrý, když jsem zápas odehrál v takové formě. Ale fyzicky jsem na tom opravdu špatně,“ přiznal druhý nejproduktivnější Evropan v historii NHL.

„V mém věku je 50 dní bez pohybu šílené. Věřím, že se do toho dostanu. Na druhou stranu jsem realistický a vím, že se nemůžu srovnávat s tím, kde jsem byl před lety. Spíš se srovnávám s tím, kde jsem byl včera. Dneska jsem přežil a jsem rád, že jsem to zvládl. Každý den se můžu posouvat,“ dodal k návratu po nemoci.

Fanoušci ho příště uvidí na „Noci s legendou“ v O2 Universu. Na led by se slavná osmašedesátka měla vrátit po reprezentační přestávce, 20. prosince v Pardubicích. „Přestávka mi stoprocentně přijde vhod,“ přiznal Jágr.