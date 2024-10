Unikátní trojka. Nešlo odmítnout, hlásí Nedvěd. Jágr zve i Procházku z MMA

Zaplňuje stadiony, rozdává podpisy, úsměvy. A soupeřům stále přidělává starosti. I v 52 letech… Jaromír Jágr pokračuje ve své hokejové pouti a celý svět se ptá: Jak je to možné? V čem je jeho magie? Pro sportovní fanoušky, nejenom ty hokejové, nachystal legendární útočník unikátní Noc s legendou, při níž na podobné otázky odpoví nejenom on, ale svůj příběh popíšou další sportovní ikony. Fotbalista Pavel Nedvěd a MMA zápasník Jiří Procházka! Exkluzivní setkání se koná 18. prosince v O2 Universu.

Nejlepší hokejista. Nejlepší fotbalista. A nejlepší bojovník. Tři sportovní králové s celosvětovým dosahem na jednom místě.

Právě takové unikátní setkání nabízí Noc s legendou, která má v názvu výmluvný dodatek: Šampioni. Na pódiu se sejdou mistři svých řemesel. Muži, kteří dokázali být nejlepší na světě. Ale i oni dobře ví, že přijdou chvíle, kdy se s vámi osud nemazlí…

„Chtěl bych, abychom ukázali naše legendy a jejich obrovské příběhy. Abychom připomněli, že třeba i oni měli problémy. Museli si projít temným obdobím svého života a povstali znova,“ říká Jágr, druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

Setkání s třemi ikonami českého sportu má dát lidem naději a motivaci, že když má člověk vůli, dají se překonat všechny překážky.

„Bude to největší Noc s legendou všech dob nejenom jmény, ale i kapacitou,“ doplňuje promotér Petr Větrovský z pořádající společnosti VDN Promo. „Stoly na ploše se blíží k vyprodání. Další místa jsou k dispozici díky kapacitě O2 Universa na tribunách.“

Diskuze s velikány z hokeje, fotbalu a UFC

Fanoušci mají jedinečnou možnost se potkat s Jágrem mimo ledové plochy. Stejně jako s Nedvědem, držitelem Zlatého míče z roku 2003, někdejším kapitánem reprezentace, který s ní zažil největší úspěchy.

A proč se fotbalový velikán rozhodl přijmout pozvání od čísla 68 na speciální Noc s legendou? „Protože je to Jarda Jágr. To je pojem, číslo jedna. Inspirace. A sportovec, ke kterému mám obrovský obdiv. Rád ho zase uvidím,“ říká někdejší záložník, jenž největší stopu zanechal v Juventusu.

Spolu s Jágrem dělali Česku ve světě největší reklamu. V posledních letech je doplnil také samuraj Jiří „Denisa“ Procházka, šampion polotěžké váhy v rámci UFC, nejslavnější organizace MMA. Také on může barvitě vyprávět o tom, jaké to je se zvednout po tvrdé ráně.

Od soupeře i od osudu.

„Sport mi dal do života všechno. Od hodnot, které chci vidět ve svém okolí, přes chování. Sport mě utváří,“ reaguje Procházka, jenž si mimořádně váží toho, že ho Jágr pozval na Noc s legendou. „Je to česká sportovní legenda. A nejenom sportovní, ale i jako člověk. Pro dnešní svět pokládám za stěžejní, vlastně esenciální to, že se budou tímto způsobem spojovat inspirativní lidé a budou dávat ven informace, které inspirují ostatní. O tom to je. Předávat pochodeň,“ hlásí MMA šampion.

Speciální noc s legendou se uskuteční ve středu 18. prosince

Ceny na exkluzivní setkání tří legend začínají od 1490 korun. „Jarda dopředu chtěl, aby to bylo co nejpřijatelnější. Aby to lidé mohli brát jako odměnu za přízeň a lásku, kterou mu projevují,“ tvrdí promotér Větrovský.

Do té doby bude číslo 68 dál ukazovat svoje umění na ledě. I díky němu Rytíři prožívají renesanci, aktuálně jsou v tabulce na šestém místě.