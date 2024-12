Slavný chraplák o Nedvědovi: Jak motorka! Jágr slibuje skvělou show

Za pár hodin to vypukne. Největší Noc legendou všech dob… S podtextem šampioni. Na pódiu se svým příběhem vystoupí české sportovní ikony.

Pokud jde o trofeje, tak například: olympijské zlato z Nagana, 2 tituly mistrů světa, 5x Art Ross Trophy pro vítěze bodování v NHL. Zlatý míč, nejprestižnější individuální fotbalové ocenění. Nebo pohár za vítězství v Lize mistrů. A pás pro šampiona UFC.

Co jméno, to sportovní pojem. „Bude to úžasná multimediální show. Věřím, že si to lidé užijí,“ říká Jágr, jenž se osobně velmi intenzivně podílel na scénáři. „Je vidět, jak mu na tom záleží,“ tvrdí promotér Petr Větrovský z pořádající společnosti VDN Promo.

Bude to večer plný inspirace. Každý sportovec, i ten nejúspěšnější a nejlepší na světě, totiž při své cestě na vrchol musel překonat řadu překážek. I o tom bude řeč.

„Chtěl bych, abychom ukázali naše legendy a jejich obrovské příběhy. Abychom připomněli, že třeba i ony měly problémy. Musely si projít temným obdobím svého života a povstali znova,“ připomíná Jágr, druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

Součástí bude také charitativní část. V hledišti nebudou chybět děti z Dětských domovů, jimž sám Jágr nakupoval dárky.

Hlavní hudební hvězdou bude slavný italský zpěvák Drupi, který se v Česku nejvíc proslavil duem s Hanou Zagorovou (Setkání). „Jardo, už jsem tady. Zítra se potkáme a zazpíváme si,“ říká na videu krátce po přistání.

Drupi byl Jágrovým oblíbeným zpěvákem. „Vždycky jsem ho zbožňoval. Takže jsem moc rád, že dorazí,“ doplňuje kladenský hokejový bůh.

V autě cestou do hotelu mluvil i o Nedvědovi, legendě nejenom českého fotbalu, ale i italského klubu Juventus Turín. „Toho nešlo neobdivovat. Miloval jsem jeho kreativitu. Byl jako motorka. Vzal míč, přeběhl celé hřiště a dal gól,“ vykládal Drupi o českém záložníkovi, jehož řadí vedle další slavné italské hráče, které obdivoval. Jako třeba Roberto Baggio, Francesco Totti nebo Alessandro Del Piero. Během programu si o tom může promluvit na pódiu přímo s Nedvědem.

77letý zpěvák, který se proslavil romantickými písněmi, o Praze mluví jako o svém druhém domově. Ale lituje jedné věci. Že si tady nepořídil domeček!

„Vzpomínám si, jak mi Karel Gott říkal, že ví o jednom pěkném domečku. Já si v tu chvíli říkal, k čemu mi bude. Ale teď toho lituju,“ popisuje italský bard. „Byl kousek od Karlova Mostu. Fantastické místo! Ale propásnul jsem to.“

