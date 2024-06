Fuksa stříbrný na mistrovství Evropy, skvělá i Dostálova přítelkyně

Martin a Petr Fuksovi vstupují do nové sezony • Ivana Roháčková

Fuksa začal v silném protivětru pomaleji, držel se na pátém místě s odstupem na vedoucí závodníky. Vepředu upaloval neutrální závodník Zachar Petrov, který v závěru odpadl. Český borec v závěru předjel Sergej Tarnovschiho z Moldavska, ale na Chirilu mu kousek scházel.

„Za medaili jsem moc rád. Upřímně, se svým výkonem nejsem spokojený na sto procent. Nechal jsem si to strašně ujet, pak jsem to dojížděl. To určitě není můj styl,“ řekl Fuksa. „I když jsem věděl, že fouká proti, že si budu muset šetřit síly na finiš, tak jsem si je určitě nemohl šetřit až tolik.

Bylo to kousek od vítězství, ale nezasloužil jsem si vyhrát tenhle závod, protože to nebyla moje jízda.“

Fuksa vybojoval evropskou medaili na olympijském kilometru už posedmé v kariéře. Odpoledne ho čeká ještě boj na pětistovce, kde bude usilovat o unikátní desátý titul v řadě.

„Budu muset nabrat hodně sil, za těch pár dobře zregenerovat, dojít si na oběd, chvíli si odpočinout. Pak to tam zkusit ještě jednou nabombit,“ plánoval Fuksa.

Zítra pojede s bratrem Petrem i finále C2 500 metrů, další olympijské trati.

Dařilo se i dalším dvěma olympijským posádkám. Debl kajak Jakub Špicar - Daniel Havel bojoval o medaili a skončil čtvrtý o tři desetiny sekundy za bronzovými Litevci.

„Chyběly síly, kterých měli soupeři před námi víc. Byl to těžký závod, foukal celkem silný protivítr, maličko i z boku, bohužel z druhé strany, než jsme potřebovali,“ hodnotil Havel.

„Už na posledních osmdesáti metrech jsem měl opravdu dost, myslel jsem, že vystoupím. Tentokrát mi došly síly až moc brzo,“ litoval Špicar.

Závod vyhráli Maďaři. Posádka, která má bronz z mistrovství světa 2017 v Račicích, si ověřila, že jde směrem k olympiádě správnou cestou.

„Jeli jsme to víceméně z tréninku bez nějakého ladění. Nějaké chybičky tam byly. Máme necelé dva měsíce, práce je dost a dost,“ řekl Havel.

Životní výsledek kariéry zajela kajakářka Anežka Paloudová. Páté místo na olympijské pětistovce je dosavadním vrcholem originální cesty univerzální závodnice, která v minulosti závodila ve sjezdu i slalomu na divoké vodě.

„Já jsem s umístěním nadšená. Pro mě bylo velkým úspěchem dostat se už do finále. To, že se mi povedlo dojet na pátém místě je pro mě něco neskutečného,“ radovala se Paloudová.

V závodě se nenechala strhnout tempem favorizované Maďarky Tamary Csipesové ve vedlejší dráze, která nakonec suverénně zvítězila. Ve finiši měla dost sil, aby se ve vyrovnaném poli úspěšně poprala o páté místo.

„Měla jsem velký strach, že prohraju svůj vlastní zápas s hlavou. Bylo jasné, že ona vystartuje, pojede strašně rychle a hodně mi ujede. Bála jsem se, se tím nechám zdeptat.,“ líčila Paloudová, která se na podobný scénář připravovala v tréninku, kdy si cvičila jízdu proti rychlejším deblkajakům.

„Soustředila jsem se sama na sebe. Před olympiádou je to pro mě strašný nakopnutí,“ pochvalovala si.

Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Szegedu:

Finále:

500 m:

Muži:

K2: 1. Nadas, Totka (Maď.) 1:30,434, 2. Kravec, Natynčyk (Běl.) -0,720, 3. Maldonis, Olijnik (Lit.) -1,917, 4. Špicar, Havel (ČR) -2,227.

Ženy:

K1: 1. Csipesová (Maď.) 1:54,580, 2. Jorgensenová (Dán.) -1,950, 3. Novakovičová (Srb.) -2,597, ...5. Paloudová (ČR) -4,634.

K4: 1. Maďarsko (Puppová, Fojtová, Csipesová, Gazsová) 1:35,168, 2. Polsko -1,220, 3. Norsko - 1,983, ...5. Česko (Betlachová, Zárubová, Sobíšková, Házová) -4,213.

C2: 1. Kissová, Nagyová (Maď.) 2:00,490, 2. Szczerbiňská, Borowská (Pol.) -0.084, 3. Bardanouská, Klimavová (Běl.) -0,294, ...7. Veverková, Malíková (ČR) 9,671.

1000 m:

Muži:

C1: 1. Chirila (Rum.) 4:03,010, 2. M. Fuksa (ČR) -0,244, 3. S. Tarnovschi (Mold.) -2,734.

16:00 finále A (K4 1000 m muži, K2 1000 m ženy, C1 500 m muži, K2 200 m ženy, K1 200 m muži, C2 200 m ženy, C2 200 m muži).