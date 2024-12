Vánoce můžou začít: Limberský ukázal stromeček!

Pro někoho krása vesmírná, pro jiného kýč. Ale pro každého Vánoce! Okamžik, na kterém si od roku 2017 vždy rádi smlsnou fanoušci i škodolobí kritici, je tu! Manželé Limberští ukázali letošní vánoční stromeček.

Před sedmi lety vyrazil bývalý plzeňský obránce David Limberský Česku dech, když představil svého růžovobílého vánočního krasavce obsypaného květy a motýlky, kterému vévodila obří modrá mašle na špici. Od té doby je tahle libůstka vždycky očekávaným adventním zpestřením.

Letos si s ní ale Limberští dali kvůli dovolené v Dubaji pěkně na čas. „Vánoce považuji za zahájené, nemáte zač," napsal k fotce letošního počinu Limberský. A manželka Lenka ho doplnila: „Váš »milovaný« stromeček je tady! A ať vypadá jakkoliv, tak nezapomeňte, že kouzlo Vánoc není ve stromečku, ani v tom jak dokonale všechno připravíme. Je o klidu, úsměvech a chvílích, kdy jsme spolu. O Vánocích nejde o to, co máme, ale o to, jak se cítíme a s kým tyto chvíle sdílíme. Užijte si svátky přesně takové, jaké je chcete mít.“

A jakže letošní verze slavného stromečku vypadá? Zdá se, že Lenka letos »zrecyklovala« loňský model. I letos je laděn do zlatočervených tónů a dominují mu obří ozdoby ve tvaru hůlek. A ani tentokrát nechybí santovský nápis HO HO, jen figurky sobů vystřídal vláček.