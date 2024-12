Přiznání legendárního Nadala: Problémy s dýcháním a věčný strach

Na konci tohoto roku uzavřel výjimečnou kariéru. Tenista Rafael Nadal (38), vítěz 22 grandslamů, ale nyní v emotivním dopise odhalil svá tajemství, o kterých nikdy nemluvil.

„Obraz, který jsem předával světu, nebyl vždy tím, co jsem cítil uvnitř. Každý večer jsem šel spát s hrůzou, že bych mohl druhý den prohrát,“ prozradil rodák z Mallorky na platformě The Players Tribune.

Přiznal, že před pár lety byly na kurtech okamžiky, kdy měl vážné problémy s dýcháním. Tehdy to však úzkostlivě tajil. „Teď už mi nevadí o tom mluvit – jsme přece lidé, ne superhrdinové,“ podotkl nejlepší antukový hráč historie.

I na něj nekonečný tlak dolehl a začal uvažovat o tom, že by si dal od tenisu pauzu. Nakonec to však zavrhl. „Dřel jsem každý den, abych se zlepšil. Měl jsem problémy, ale nikdy jsem se nevzdal,“ napsal.

Moudrost šampiona

Čtrnáctinásobný vítěz Roland Garros našel oporu ve dvou důležitých mužích. Strýci Tonym, který ho dlouhá léta trénoval, a také v tátovi Sebastianovi. „Mnohokrát jsem doma plakal. Měl jsem ale štěstí na otce, který byl vždy pozitivní. Na můj život měl obrovský vlil,“ vyprávěl Nadal.

Strýc mu tréninky schválně ztěžoval, dával mu staré míče a vybíral špatné kurty, aby ho naučil, že tenis je především o kondici, disciplíně a přístupu, což pro Nadala byla velmi důležitá lekce.

Tenis pro něj byla jedna velká životní škola. Co ho naučil? „V dobrých chvílích jsem si nikdy nemyslel, že jsem superman, a ve špatných chvílích jsem si nikdy nemyslel, že jsem selhal. To, co vás nutí růst jako člověka, je život sám,“ uzavřel Nadal.