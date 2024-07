Vítej, králi! Soupeř slyšel bůůů, Rafa se pak mračil: Jaký Last Dance?

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Rafa! Rafa! Zaplněný antukový svatostánek přivítal svého krále. Klaněl se mu. Muži, jenž se nikde jinde na planetě, vyjma domova, necítí tak dobře. Španělský veterán Rafael Nadal (38), který Roland Garros vyhrál čtrnáctkrát, se v olympijské čtyřhře představil se svým o 17 let mladším nástupcem. „Byl jsem dost nervózní,“ pousmál se někdejší učeň Carlos Alcaraz. Dnes už mistr svého řemesla. A proč Nadal nechtěl mluvit o Last Dance? A mračil se přitom?

Stačilo vidět jeden jeho zápas na zaslíbených kurtech. A člověk se přesvědčí, co pro mekku antukového království znamená.

Když se poté, co krátce promluvil v mixzóně s novináři, objevil na chodbě za oknem, desítky fanoušků začaly pištět. „Rafa, Rafa!“ řvali v bláhovém domnění, že je uslyší. A vytahovali telefony. Už předtím se srotili u vchodu do mixzóny, u níž byly otevřené dveře.

Jen aby ho zahlídli! Přísní členové ochranky měli co dělat, aby prostor uhlídali.

Zájem byl i o samotný zápas. Slavný Court Philippe Chatrier se otřásal, už když ostře sledovaný pár dorazil na rozehrání. Novináři beznadějně zaplnili vytyčený sektor, spousta z nich seděla na schodech.

Reportéři z celého světa, který pravidelně neobjíždějí grandslamy, si pořizovali selfie. I pro ně to byl zážitek.

Argentinci Gonzalez a Molteni, kteří mají v deblu slušné renomé, po příchodu slyšeli i bučení. Tak moc prostě místní milují Rafu, že to přehlušilo i olympijskou myšlenku. Postupně se tenisový profesor a jeho někdejší žák dostali do ráže. A vyhráli ve dvou setech.

Předváděli podobná vítězná gesta. Jako by opravdu měli společné tenisové geny. Oba v sobě kloubí jedinečnost, genialitu i železnou fyzičku. Každý úspěšný úder španělské legendy lidé ocenili potleskem.

„Sen se stal skutečností. Upřímně, jsem snil o tom, že si zahraju na olympiádě. Ale zahrát si s Rafou? Opravdu něco speciálního,“ rozplýval se Alcaraz v angličtině.

Na otázku, jestli vnímal tlak, když hrál s takovou legendou, opáčil: „To ne. Ale byl jsem dost nervózní. Jsem nadšený, že jsme to zvládli,“ dodal, než uličkou pro rozhovory prošel ke skupince španělských reportérů.

I tohle je pro tenisové hvězdy nezvyklé. Na grandslamech odpovídají za stolem, tady podle olympijských regulí prochází mixzónou.

Zastavil se i Nadal. Na tváři typický milý výraz. Mluvil o zážitku, o fanoušcích.

Ale přišel i moment, kdy se na svoje poměry nezvykle zamračil. To když padl dotaz v angličtině: „Jste připravený na potenciální Last Dance s Djokovičem?“ Právě se srbským velikánem by se mohl potkat ve druhém kole dvouhry.

Už za chůze španělský triumfátor nezvykle úsečně odvětil: „A kdo říkal, že je tohle Last Dance?“

I tohle vystihuje jeho povahu bojovníka. Několikrát ukázal, že ho nic neodradí, aby mohl na kurtech i dál bouchat do míčků a trápit soupeře.

Měl obmotané pravé stehno. Prý není úplně zdravotně fit. Mluví se o tom, že by do singla ani nenastoupil. Ale těžko tomu věřit. Nadal je tenisový terminátor.



Což potvrdil i v krátkém interview pro olympijskou zpravodajskou agenturu. „Nikdy jsem neřekl, že po Hrách ukončím kariéru. Teď prostě nevím," smetl tohle téma ze stolu.



Teď má ještě rozdělanou práci.

Vamos Rafa!