Krejčíková legendu nepřekvapila. Malá Italka jako svěží vítr, co rozhodne?

Část světa píše o překvapivém wimbledonském finále ženské dvouhry, legendární Švéd Mats Wilander ale v případě Barbory Krejčíkové nesouhlasí. „U ní to překvapení není. Neměla dobrý rok, ale je to skvělá hráčka,“ řekl o ní expert Eurosportu. Podle bývalého daviscupového kapitána Jana Kukala má Krejčíková proti Italce Jasmine Paolinové velkou šanci na vítězství.

Česká hráčka měla zatím problematickou sezonu, Wilander ale připomíná její velký nástup do špičky v roce 2021, kdy vyhrála Roland Garros.

„Ten rok jsem si myslel, že vyhraje víc grandslamů, jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře, protože vypadala přirozeně nadaná,“ uvedl Willander. „Umí hrát takticky a má ráda hráčky jako Jelena Ostapenková, Jelena Rybakinová, které hrají tvrdě. Proti Paoliniové to bude jiný zápas, protože Paoliniová je o hodně šikovnější, má lepší ruce. Otázka je: Dokáže Krejčíková hrát proti Paoliniové svůj styl?“

Paoliniová se může stát se svými 163 centimetry nejmenší grandslamovou šampionkou open éry. Krejčíková má díky větší výšce na první pohled výhodu na servisu, podle Wilandera ale i maličká Italka disponuje nepříjemným podáním.

„Já jsem mnohem radši hrál proti vyšším hráčům se skvělým servisem než proti někomu menšímu se skvělým servisem,“ řekl sedminásobný vítěz grandslamových turnajů. „Samozřejmě, nejsou to esa, ale z podání Paoliniové je velmi obtížné zaútočit. A je obtížné útočit i z jejího druhého servisu, protože je nízký a krátký. Ale Krejčíková se stejně asi bude snažit po returnu držet míč ve hře.“

Podobně jako Krejčíková, i Paoliniová prožívá pozoruhodný příběh. Během sezony se vynořila z průměru, dostala se do finále Roland Garros a měsíc poté je i ve finále Wimbledonu.

„Je pro mě tím nejlepším závanem svěžího větru pro ženský tenis za hodně, hodně let. Je inspirací se na tenis dívat,“ chválí ji Wilander.

Bývalý daviscupový kapitán Jan Kukal ale věří, že Krejčíková by měla svěží italský vítr ve finále Wimbledonu rozfoukat. Připomíná při tom Paoliniové špatný výkon v pařížském finále proti Ize Šwiatekové.

„Je úplně neuvěřítelné, že se to takhle semlelo. Ona na centru nezkazila balon. Navíc je tam zvyklá z těch deblů,“ řekl Kukal o Krejčíkové, která už Wimbledon v letech 2018 a 2022 vyhrála ve čtyřhře spolu s Kateřinou Siniakovou. „Muselo by se něco stát, aby tohle nevyhrála. Finále v Paříži hrála Paoliniová hrozně. Má slušný forhend, ale je velká jako Cibulková. Takový mrňous... Je to velká šance. Nevyhrává se to každý den. Vondroušová vloni, to byl šok. Tohle zdaleka šok není. Krejčíková hru na trávu má. Připomíná Novotnou.“