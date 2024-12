Jágr se špičkoval s Dominikou: Co byl oběd, vo*e?

Hokejista Jaromír Jágr (52) je zvyklý mít doma komfort. Ostatně, během jeho dlouhé štace v zámoří se mu o pohodlí starala maminka Anna (78), po které převzala štafetu »Džegrova« aktuální přítelkyně Dominika Branišová (30). Z té si teď Jaromír utahoval v narážce na stravu, kterou mu přichystala.

Jágr poslední měsíce baví své fanoušky krátkými videi, ve kterých rozebírá vše, co mu padne pod ruku. V minulosti ukázal své retro bydlení, kde pobýval během angažmá v Pittsburghu a dosud tam zůstalo oblečení i nábytek z 90. let. Kromě toho se Jaromír v reelsech podělil také o snahu zahájit dietu, která většinou zrádně ztroskotala při pohledu na první dobrotu. A u jídla zůstal i teď.

„Co včera bylo v té večeři?“ ptal se šéf kladenských Rytířů své partnerky. „V jaké?“ usmívala se Dominika nechápavě. „Ty jsi mi slíbila večeři,“ připomněl Jágr. „A ty jsi nedostal najíst, jo?“ reagovala. „A co to bylo?“ snažil se hokejista dostat ze své milé název toho, co mu přinesla na stůl. „Chicken fried rice,“ odpověděla nakonec se smíchem. „A co byl oběd, vole,“ rýpla si legenda, která si nejspíš spočítala, že byla ochuzena o jedno jídlo. „Stejná, jakou jsme si davali ve Vegas v Panda express,“ dodala Dominika k pokrmu.

„Večeře byla, oběd už ne. Prý potřebuju zase zhubnout,“ vtipkoval Jágr, kterému se pod příspěvkem štosují reakce pobavených fanoušků.

„Jardo, máte krásnou a sympatickou ženu, jíst nemusíte,“ reagovala se smíchem jedna z fanynek. „Někdo tě musím držet zkrátka“ napsal další.