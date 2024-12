Krušné Vánoce bojovníka Végha: S rodinou skončili na kapačkách

Štědrý den ještě zvládli v pohodě a pak to přišlo! Slovenského bojovníka Attilu Végha a většinu jeho rodiny skolily horečky, na které nic nezabíralo. Nakonec pomohly až kapačky.

U Véghů se na Štědrý den konala velká rodinná sešlost, která vyvrcholila divokým rozbalováním dárků. Přestože už byl bojovníkův malý synek nemocný, pod stromečkem řádil jako neřízená střela. Následující den to ale bylo o poznání horší.

„Náš vánoční lazaret. Malý Attilka od neděle horečkuje, velký Attila to samé. Dokonce mu nezabírají ani žádné léky. Pokud byste věděli o někom, kdo by mu uměl dát infuzky, dejte mi prosím vědět, protože už v pátek musíme odjet za povinnostmi do Prahy. A i mě už začal bolet celý člověk. Dcerka Dorka se z nás jako jediná drží," prosila na instagramu Attilova manželka Natália a přidala záběry zmožené rodiny v autě.

Její prosby nakonec byly vyslyšeny a záchrana přišla rychle ještě na Boží hod. K churavějícímu bojovníkovi domů přispěchala fyzioterapeutka fotbalistů týmu Zlaté Moravce a oběma manželům podala infuze. Jaký zázračný koktejl jim nechala kapat do žil, Natália neprozradila, ale oběma se prý rychle ulevilo, a tak už snad do nového roku vkročí zdraví.