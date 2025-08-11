Roste český Warholm? Překážkáře Radu srovnávají se světovým rekordmanem: Lichotí mi to
Je to nový Karsten Warholm? Michalu Radovi je teprve osmnáct, ale na trati 400 metrů překážek předvádí takové kousky, že už slýchá přirovnání ke světovému rekordmanovi. „Je to parádní,“ říká čerstvý mistr Evropy do 20 let z Tampere. Přivezl odtud zlato nejen ze své hlavní disciplíny, ale i ze čtvrtkařské štafety. Další důvod pro naděje, že se jednou vyrovná legendám, což je jeho cílem.
Tohle je o Radovi a o čase!
Komentátor finálového finiše dlouhých překážek na evropském šampionátu v Tampere to vystihl. Michal Rada upaloval k cíli s náskokem několika metrů. Byl to suverénní výkon. Vyhrál dominantně, s lehkostí, která fascinovala. V novém rekordu šampionátu 48,78 sekundy, jen čtyři setiny od světového rekordu věkové kategorie. Z tohohle mladíka roste někdo výjimečný, to je jasné. „Je to nový Warholm!“ zněl dokonce jeden z komentářů na instagramu.
To je hodně ostré. Nor Karsten Warholm je světový rekordman, olympijský vítěz z Tokia a trojnásobný mistr světa, který rozjel historické období běhu na 400 metrů překážek. Spolu s Brazilcem Alisonem dos Santosem a Američanem Raiem Benajaminem udělali ze své disciplíny žhavý hit.
„Je to parádní. Je světový rekordman, takže mi to velice lichotí. Jsem za to rád,“ usmívá se Rada. „Obdivuju všechny tři tyto muže - Dos Santose, Raie Benjamina a Warholma. Je neskutečné, jaké časy běhají. Takže přirovnání aspoň k jednomu je parádní.“
Rada se v Tampere stal teprve třetím Čechem historie, který se dostal pod hranici 49 sekund. V osmnácti má výrazně lepší osobní rekord, než tři zmíněná esa v tomto věku. Je to způsobené i tím, že Warholm tehdy teprve hledal disciplínu a závodil ve vícebojích. Stejné základy má i Rada, jen už svou disciplínu našel.
„Určitě to je výrazný typ. Těším se, že půjde výkonnostně dál,“ řekl svazový šéftrenér Pavel Sluka. „Jak se bavíme s jeho osobním trenérem Jirkou Coufem, jeho příprava je taková, jakou si představuju u mladých. Aby byla v mládežnické kategorii postavená na všestrannosti, aby byli připravení ve věku dvaceti let začít dělat skutečně vrcholovou atletiku. Do té doby by to měla být hra a přirozený vývoj kvalitní pohybovou aktivitou.“
Trenér mu říká Haaland
Zaběhnout čas pod 49 sekund z dětské hry? To je neobvyklé. Dlouhé překážky v sobě snoubí požadavky na sprinterskou rychlost, rychlostní vytrvalost, technickou preciznost, taktickou vyzrálost a odolnost v jedné z nejdrsnějších atletických disciplín. Rada spolu se svým dvojčetem Ninou, která v Tampere těsně nepostoupila do finále, nad plůtky přímo létají.
„Máme se na co těšit. Nejvíc na něm oceňuju charakter, co dokáže v závodě hlavou. Já mu říkám Haaland. Tyhle lidi poznáte už před závodem, mají hlavu nahoře, je na nich poznat sebevědomí. Bude to velký závodník,“ předvídal trenér sourozenců Jiří Couf.
V Tampere to Rada dokázal na své hlavní trati, kde zbořil rekord šampionátu a jako finišmen pak donesl do cíle vítězný štafetový kolík. Po příletu do Prahy měl na krku dvě zlaté medaile, po kterých šel.
„Vzadu v hlavě jsem to měl. Věděli jsme s klukama, že ta naše štafeta bude velice silná. Představoval jsem si to, ale věděl jsem, že šance jsou poměrně malé. Mám velkou radost, že se to povedlo,“ usmíval se Rada.
V Tampere už závodil jako úřadující dorostenecký mistr Evropy a juniorský vicemistr světa. Evropská asociace ho pozvala na úvodní tiskovku hlavních osobností šampionátu a po celý průběh závodů ho prezentovala jako svou hvězdu.
„Pozornost jsem vnímal, ale snažil jsem se nebýt tím rozptýlený a nerozhodit se tím,“ vysvětloval Rada. „Úskalí bylo za mě očekávání. Ale zase to byl hnací motor to dokázat a ukázat jim, na co mám.“
Když přijde výzva, přijme ji. Tenhle mladý muž je prostě tak nastavený. Jednou řekl, že si nepřipouští, že by mohl prohrát. Jde na dráhu bojovat s každým, ať má za sebou jakkoli rychlé časy.
„Talent není jenom v tom, že je rychlý. Faktorů je samozřejmě víc. Jedním z nich je mentální přístup ke sportu. Jak Michala vnímám, má to v hlavě hodně srovnané,“ pochvaluje si Sluka.
Rada se nebojí vysokých cílů. Nevzhlíží níž, než ke sféře mimozemského tria Warholm, Dos Santos, Benjamin. Chtěl by se jim vyrovnat? „Určitě, jsou to moji vzorové a rád bych se dostal k podobným časům, jako běhají oni,“ vystřelil odpověď.
Vybojuje si účast na MS?
Než se s nimi porovná, má ještě práci doma. Nejlepším překážkářem současné éry je Vít Müller, který už dvakrát v kariéře běžel čas 48,41 a jen čtrnáct setin mu schází k národnímu rekordu Jiřího Mužíka ze slavného finále mistrovství světa v Aténách z roku 1997.
„Myslím, že k tomu ještě kus cesty mám. Myslím si, že ještě budu muset pořádně trénovat, abych něčeho takového dosáhl, protože to už je parádní čas,“ řekl Rada.
Příští víkend na mistrovství republiky v Jablonci se mladý talent s Vítem Müllerem utká. Rada ze souboje může vytěžit rychlý čas, který by ho díky bodům ve světovém žebříčku mohl dostat na zářijové mistrovství světa v Tokiu. Jistotu by mu dal limit 48,50.
„Je to dosažitelné, přemýšlíme o tom. Ale muselo by se povést hodně faktorů, ať už je to počasí nebo naladit pořádně formu. Víme, že na to je, ale nemusí se to povést. Je to už hodně rychlý čas, tak uvidíme,“ přemítá Rada. „Na závod s Víťou se strašně těším. Vždycky rád závodím s někým, o kom vím, že je zkušenější a rychlejší než já.“
Rada ještě rok zůstane v Českých Budějovicích pod vedením Jiřího Coufa. Do budoucna se ale rýsují i jiné varianty. „Možnosti už tady jsou, ale dokud to není stoprocentně vyřešené, tak bych to nerozebíral,“ uvedl Rada.
Ve hře je zjevně zapojení do některé elitní tréninkové skupiny v zahraničí. „I to je možné, máme rok na to, abychom ho nějak nasměrovali. Samozřejmě je na něm, jak se rozhodne,“ vysvětlil Sluka.
Radovy medaile
400 metrů překážek
Soutěž
Rok
Medaile
ME do 18 let
2024
zlato
MSJ
2024
stříbro
ME do 20 let
2025
zlato
4x400 metrů
Soutěž
Rok
Medaile
ME do 20 let
2025
zlato