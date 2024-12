Vary na dohled elitní čtyřce. Co stojí za vzestupem: Frodo či finská trefa

V sezoně nastřílely už 84 branek, produktivnější než Vary jsou jen tři týmy. Podíl na tom má i velmi úderná přesilovka. Energie průměrně využije 23,60 %, tedy skoro každou čtvrtou. Děkovat za to může i obránci Janisi Jaksovi. Devětadvacetiletý Lotyš pobral hned 11 ze svých 14 bodů v početních výhodách. Čtyřikrát se trefil, sedmkrát nahrával. Proti oslabenému soupeři se daří i Ondřeji Beránkovi, Dávidu Grígerovi, Arttu Ilomäkimu a Tarmo Reunanenovi. Tahle skvadra má obrovskou sílu. Hodně času na přesilovce tráví i kapitán Jiří Černoch, expert na špinavou práci. Prostor dostává i Nor Eirik Salsten.

Finská trefa

Při podpisu posily ze zahraničí dělá klub pokaždé krok do neznáma. Jak zapadne do kabiny? Jak si zvykne na novou soutěž? Bude mu sedět život v Česku? Na některé otázky neodpoví ani nejdetailnější statistická analýza. Energie přesto našla letos v létě finský poklad. Obránce Tarmo Reunanen zamířil na západ země z Lukko Rauma, kde měl více než půlbod na zápas. V extralize sahá na ještě lepší čísla. Ve 29 utkáních nasbíral 21 kanadských bodů, byl to právě on, kdo srovnal zápas se Spartou na 1:1, když se prosadil v přesilovce. Přesto to byla teprve jeho druhá trefa. Branky připravuje hlavně spoluhráčům, v celé soutěži nenajdete produktivnějšího beka.