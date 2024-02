Hvězda v brance Sparty Jakub Kovář: Rozpad manželství... a už má jinou!

V hokejové brance je to občas »o hubu«. Své o tom ví extraligový otloukánek Jakub Kovář (35). Ale kdo fouká sparťanské opoře bolístky?

Kovář dostal v půlce ledna pukem do krční tepny, z ledu na nosítkách jel rovnou do špitálu, a sotva se vyléčil, v pátečním souboji favoritů nejvyšší hokejové soutěže v Pardubicích (1:3) opustil brankoviště znovu. Před reprezentační pauzou jej Sparta raději pošetřila, aby se dal dohromady na vrchol sezony. Nebo aby ho někdo doma postavil na nohy, že? Ale to možná tak úplně lehce nepůjde…

Sparťanský gólman ještě v září 2022 s – dnes už podle všeho bývalou! – manželkou Petrou (34) vyprovodil synka poprvé do školy v Miroticích. Jenže fotka do rodinného alba byla pořízena v době, kdy už Kovářovi nějaký ten pátek protékal vztah skrz lapačku. Byť ani v pražském klubu na první dobrou nebylo znát, že by měl táta sedmiletého kluka problém.

Zamiloval si Rusko

Ovšem od nového roku se Petra netají láskou k jinému muži a Jakub se podle informací Blesku těší na druhého potomka s ruskou přítelkyní, která ho chytla u srdce před třemi lety během angažmá v KHL. Dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa (2011 a 2012) strávil v Rusku osm let. S výjimkou jednoho ročníku v Čerepovci byl věrný Jekatěrinburgu, který si doslova zamiloval.

„Já se vyjádřím k čemukoliv, co se týká hokeje, ale k soukromí se s dovolením vyjadřovat nebudu. Prosím, mějte pochopení, děkuji,“ vzkázal sparťan »Kovy« Blesku.