Sparťan Sejk a slávistka Šlajsová: Utajené zásnuby!

Láska hory přenáší. A klubovou rivalitu též! Sparťanský útočník Václav Sejk (22) svou fotbalovou budounost teprve řeší, v osobní rovině má ale vše jasně nalajnováno. Uprostřed zimní přestávky požádal svou dlouholetou partnerku Gabrielu Šlajsovou (24), která kope za konkurenční Slavii, o ruku.

Než se zase vrhnou do plné přípravy, užívají si volna plnými doušky. Gabriela s Václavem nejprve odletěli za teplem na ostrov Bali a odtud pak skočili rovnou do sněhové peřiny v alpském letovisku Zell am See.

Než vyrazili na sjezdovku, vytroupibili do světa novinu, která se ale celá odehrála ještě v romantické exotice. „Pár dní jsme si nechávali něco pro sebe... SHE SAID YES!" pochlubil se Sejk na isntagramu sérií fotek z pláže, na nichž se Gábině vyjímá na ruce kroužek s diamantem.

Snoubence okamžitě zasypala vlna srdíček a gratulací, mimo jiné od Václavových spoluhráčů Patrika Vydry, Adama Karabce, Martina Vitíka a jeho partnerky Ester Bendové, ale také od české reperezentace nebo slávistických fotbalistek.

Zatímco Šlajsová je jednou z klíčových opor Slavie, kapitán reprezentační jednadvacítky Sejk před Vánoci ukončil své hostování v Polsku, kde se necítil dobře. Před nadcházejícím Eurem tak hledá klub, kde by pravidelně hrál. Zůstane se svou láskou v Česku?