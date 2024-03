Sparťanská osa, v záloze „Rodri“. Lvíčata mají zbraně, výhra je nutnost

„Očekávám, že Island bude mít větší kvalitu a bude lepší ve výstavbě hry než Severní Irsko. Prověří nás víc. Islanďané jsou kvalitní nahoře, ale vždy jde o to, co jim dovolíme my. Když budeme hrát svoji hru, moc toho nebude a sami se můžeme dostat do hodně šancí. Věřím, že budeme dominovat stejně jako ve čtvrtek. Hra byla dobrá, šlo o jeden z našich nejpovedenějších zápasů. Všichni si věříme o hodně víc než na podzim, kdy řada z nás nenastupovala v klubech pravidelně. Teď je to jinak, většina kluků hraje a daří se jim. Největší motivací je samozřejmě postup na EURO. Jakmile v úterý nevyhrajeme, asi se o něm úplně nemusíme bavit.“