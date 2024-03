Lvíčata čeká klíčový zápas o první výhru. S „Rodrim“ na Island!

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu Denise Halinského proti Severnímu Irsku • Pavel Mazáč / Sport

Byla to lehká nadsázka, samozřejmě. Patrik Vydra jako Rodri (27)? Zkušený španělský pracant a vítěz Ligy mistrů je pořád jiná liga než dvacetiletý mládenec, který dělá náhradníka ve Spartě. Každopádně ze slov Jana Suchopárka vycítíte, jak moc mu věří. Zná ho dlouho. „Má velmi dobrou rozehrávku a střelu, cítí hru, je silově připravený. Navíc na tom postu ve středu pole moc na výběr nemáme. Ti hráči nám v tomto ročníku chybí,“ připomněl kouč.

Jako defenzivní šít před stopery mu přijde Vydra platnější pro tým než na pozici stopera či krajního beka, kde je nejčastěji využíván v klubu. I kdyby mu před Islandem vypadli třeba Vitík nebo Chaloupek, dozadu by ho nezasunul. „Tam máme jiné alternace,“ nezapíral trenér, jenž si pamatuje, že jako halv býval berounský rodák v mládežnických výběrech také produktivní. „Má dobré zakončení při dobíhání druhé vlny,“ poukázal na jednu z jeho předností.

Už když přebíral mužstvo, měl v hlavě, že Vydru posune do zálohy. Ale co budoucnost? Neměl by nastupovat na jednom místě a na něm se neustále zlepšovat? „Variabilita hráčů je v dnešním fotbale nezbytná,“ reagoval šéf lavičky výběru U21. „My to vidíme takto, ale v klubu můžou jinak,“ nevyloučil.

V kádru „lvíčat“ se dá lehce vystopovat, že současnou osu tvoří sparťané. Vzadu Vitík, před ním Vydra a na hrotu kapitán Václav Sejk, toho času hostující v nizozemské Rodě Kerkrade. Tohle trio má přivést tým k triumfu nad Islandem a udržet naději na průnik na závěrečný turnaj. Ten se koná za rok na Slovensku, takže o motivaci navíc je postaráno. „Pokud nevyhrajeme, asi se o postupu úplně nemusíme bavit,“ věděl Sejk.

Na podzim mladí Češi padli na Islandu 1:2, rozhodující gól dostali v nastaveném čase. Tehdy u toho byl ve tříčlenné obraně i Vitík. Později povýšil do seniorského áčka. Nyní je zpět, nový kouč Ivan Hašek se bez něj v tuhle chvíli obejde. „Jednadvacítka“ jeho přítomnost naopak vřele vítá.

„Má odehraných hodně zápasů na evropské scéně. Věřím, že týmu dodá jistotu a klid,“ přál si Sejk, jenž se na Seveřany naladil dvěma brankami ve čtvrteční přípravě se Severním Irskem (3:0).

Pro nováčky ve výběru je Vitík takřka vzorem. „Kdybych třeba k němu nevzhlížel, asi by to bylo blbě. Proč neříct, že se rád podívám, jak se připravuje, co dělá v tréninku… Ale takových kluků je v jednadvacítce víc,“ uvedl obránce Ondřej Kričfaluši, slávista na hostování v Teplicích.

Právě Vitík byl jediným hráčem v poli, který nezasáhl do duelu Severním Irskem. Trenér ho po náročném programu se Spartou šetřil. Chtěl, aby si odpočinul psychicky i fyzicky a nachystal se na sto procent na stěžejní kvalifikační souboj v Hradci Králové. V něm půjde „lvíčatům“ o první výhru ve vyrovnané skupině, kterou vede Wales s jedenácti body z pěti utkání. Češi a Island dosud hráli jen třikrát.