Sejk je v pohodě a větší tmelič, těší Suchopárka. Vitíka nechal odpočívat

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu Denise Halinského proti Severnímu Irsku • Pavel Mazáč / Sport

V národním týmu U21 je Václav Sejk v jednadvaceti letech „veteránem“. Nikdo toho neodehrál za „lvíčata“ víc. Útočník druholigové nizozemské Rody Kerkrade se chlubí bilancí 24 utkání/8 branek. Jeho poslední dva zásahy proti Severnímu Irsku naladily Suchopárkovu partu na důležitý kvalifikační střet s Islandem v Hradci Králové.

Kouč je spokojený s tím, jak se jeho klíčový borec na hostování v Kerkrade chytl. „V Nizozemsku to pro něj není jednoduché, sžívá se s novým prostředím. Ale od začátku je platným hráčem základní sestavy. Mužstvo hraje velmi dobře a Venca je v pohodě. Díky tomu je i větší tmelič. I na tréninku si hodně věří,“ všímal si.

Trenérovi se zamlouvala efektivita. Tři zásahy do černého jsou výjimečným počinem. „Když nepočítám zápas s Hradcem Králové, je to v tomto cyklu náš rekord,“ poznamenal Suchopárek, jemuž se v určité fázi duelu líbilo vysoké tempo jeho souboru. Ve hře však viděl také nemálo chyb. „Soupeř se dostal do několika příležitostí. Island by je v úterý mohl potrestat,“ zdvihl varovně prst.

Obě gólové akce z první půle pohladily fanoušky na stadionu v Pardubicích na duši. Kreativní Adam Karabec, jenž rozvracel defenzivu zalezlého soupeře z pravého křídla, dvakrát šikovně posunul balon kamarádovi do palebné pozice a Sejk po zemi propálil brankáře Frasera Barnsleyeho. Nejprve na zadní tyč, pak na přední. Jednoduché, účelné řešení hodné útočníka-zabijáka. Hlavně narážečka odchovanců Sparty před druhou trefou byla skvostná.

V poločase mohli jít strůjci vítězství v klidu z placu, svou práci odvedli znamenitě. Po hromadném střídání ztratila hra plynulost, těžší zákrok si proti Dalemu Taylorovi musel připsat náhradní gólman Lukáš Horníček.

Na druhé straně napálil Josef Koželuh parádní ránou tyč a pardubický obránce Denis Halinský placírkou do protipohybu brankáře po Ševčíkově centru z přímáku navýšil náskok Čechů na 3:0.

„Měli jsme spoustu zisků na útočné polovině, ale řešení koncovky bohužel tak kvalitní nebylo. Je vidět, že v prvním poločase hráli zkušenější hráči,“ podotkl kouč. Přesto i náhradníci ukázali pár dobrých akcí. Třeba útočník Christoph Kabongo z Podbrezové nebo zlínský mladík Tom Slončík.

Do akce se překvapivě nedostal stoper Martin Vitík. Jako jediný z hráčů do pole. Trenér ho po náročném programu ve Spartě šetřil. „Domluvili jsme se, že si mentálně i fyzicky odpočine,“ vysvětlil Suchopárek. Na úterý už bude posila ze seniorského áčka stoprocentně připravena. „Věřím, že odvede výborný výkon,“ sdělil jasně, že s ním počítá.

Hosté vsadili na hluboký blok, odkud vyráželi do brejků. A po pauze nebyli daleko od korekce nepříznivého skóre. V kvalifikaci jsou na tom Severní Irové bídně, z pěti zápasů uhráli jen tři body za výhru v Ázerbajdžínu. V úterý je čeká bitva v Srbsku.

Češi jdou na silný Island a v rámci udržení postupové naděje na finálový turnaj na Slovensku nutně potřebují zvítězit. Zařídí to „král“ Václav? „Island je jednoznačně na vyšší úrovni,“ řekl Suchopárek.