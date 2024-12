Chanuka, cagatió a legový věnec: Jak slavíme Vánoce v Barceloně

Všechno začne „Černým Pátkem“, kde nás prodejci lákají na neuvěřitelné slevy, které jsou často pouze marketingovým trikem. Nákupní horečka pak trvá až do Štědrého dne a tady ve Španělsku dokonce až do Tří Králů (kdy se tu tradičně také nadělují dárky). V posledních letech se navíc enormně rozmohl nákup zboží po internetu, tam totiž najdete, cokoliv vás napadne, a balíčky putují z jednoho konce světa na druhý, kamiony zaplňují dálnice, krabice a obaly se hromadí. Jedna z nejznámějších globálních společností na prodej zboží on-line nabízí téměř vše s dovozem do druhého dne. A tak objednáváme jednu krabici za druhou, a pak je zase vracíme, když nesplňují naše očekávání. Emise jdou stranou. Příroda dostává zabrat ze všech stran a my vesele nakupujeme dál.

Jak se to vůbec stalo, že jsme přestali být trpěliví a vše chceme hned? Proč nás tzv. slevy provokují k nákupu tolika zbytečností? Často volíme kvantitu před kvalitou a přestali jsme přemýšlet o podstatě Vánoc. Nedávno jsem četla, že jeden z pěti dárků do roka skončí na skládce. Není to smutné?