Bartošák zkouší restart ve Vsetíně: Dopadl jsem na dno. Klub má pravidla

Chuť po hokeji Patrika Bartošáka očividně nepouští ani po řadě osobních pádů. S potenciálním návratem vyšli jinak skvěle chytajícímu gólmanovi vstříc ve Vsetíně, se kterým byl v kontaktu už od léta. Vedení účastníka poslední baráže o Tipsport extraligu věří na druhé šance. Na druhou stranu moc dobře ví, jak špatná pověst předchází někdejšího fantoma se zkušenostmi ze Švédska, Finska i KHL. Při dohodě na možné spolupráci tak musel přistoupit na pravidla Valachů.

„Jestli této šance využije, je jen na něm. V každém případě při jakémkoliv porušení pravidel našeho klubu to bude znamenat konec jeho možnosti se k hokeji vrátit, což také věřím, že vnímá,“ uvedl jednatel Vsetína Petr Neumann pro klubový web.

Podle vsetínského trenéra Jiřího Weintritta si je Bartošák vědom své minulosti, musel ovšem ocenit jeho kvality mezi třemi tyčemi. „Je vysoce motivovaný a je si vědomý své poslední šance ve vrcholovém hokeji. Patrik se bude s A-týmem tréninkově připravovat několik týdnů a poté bude rozhodnuto o jeho dalším působení v rámci našeho klubu,“ prozradil zkušený kouč.

Sám Bartošák po příchodu k Valachům potvrdil trenérova slova. Nepopírá, jak si v uplynulých letech pošramotil kariéru, kvůli čemuž se už několikrát musel pokoušet o restart. Dost možná poslední možnost od Vsetína, kterému je velmi vděčný, si nehodlá pokazit.

„V minulosti jsem se dopustil přešlapů, které mě málem stály kariéru. Musel jsem si uvědomit, co je pro mě v životě důležité. Kromě rodiny je to hokej, který miluji a kterého se nechci vzdát. Došlo mi, že pokud chci sportovat na profesionální úrovni, musím spoustu věcí od základu změnit,“ prozradil Bartošák na úvod u Valachů. „Dopadl jsem na dno, ale chci všem včetně sebe dokázat, že to v sobě pořád mám. Udělám všechno pro to, abych kariéru ještě zachránil a všechny přesvědčil o tom, že můžu být prospěšný.“

Aféry Patrika Bartošáka jsou všeobecně známé. V listopadu 2015 si za sebou zabouchl vrata v zámoří, když byl obviněný z domácího násilí. Po návratu do Česka si sice skvělými výkony ve Vítkovicích a na mistrovství světa v roce 2019 vysloužil smlouvu s Třincem, ve kterém však brzy skončil kvůli problémům s psychikou a alkoholem. O dva roky později byl svým otcem Dušanem Bartošákem obviněn z fyzického napadení.

Poslední průšvih, který otřásl s gólmanovou kariérou, se stal na začátku minulého ročníku v Hradci Králové, kde podle Mountfieldu skončil po opakujících se neomluvených absencích na tréninku a tedy opětovnému porušení smluvních povinností ze strany hráče. Ve východočeském městě se však také spekulovalo i o bouračce pod vlivem alkoholu.

Tečkou za uplynulou sezonou byl slavný příchod do Spišské Nové Vsi. Tehdejší velký favorit slovenské Tipos extraligy vítal Bartošáka jako snovou posilu do boje o titul. „Je to malý zázrak,“ řekl po příchodu generální manažer klubu Richard Rapáč. V týmu však skončil po čtyřech dnech a bez jediného odchytaného utkání. Brankář totiž odmítl podstoupit vstupní zdravotní prohlídku, která byla jedním ze základních bodů smlouvy.

