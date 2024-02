Bartošák je zpět v akci, čeká ho boj o slovenský titul: Zázrak, že ho máme!

Nový Bartošákův klub je gazela slovenské soutěže. Před třemi roky hrála ještě druhou nejvyšší soutěž, v minulé sezoně to v extralize dotáhla až do semifinále. Teď s českým trenérem Vlastimilem Wojnarem okupuje špici tabulky.

Ale má problém, z prvního místa Spišská Nová Ves sesunula, prohrála čtyřikrát v řadě. „Máme výsledkovou krizi, ale herní ne,“ pronesl Wojnar pro klubový web. A organizace si vyhlédla Bartošáka, že by měl pomoci všechno otočit. „Upřímně řeknu, že k nám přichází hráč, který může výrazně pomoci v boji o titul. Dostat sem takového brankáře nebylo jednoduché,“ vysvětluje generální manažer Richard Rapáč.

V české extralize ukazoval Bartošák nadstandardní výkonnost. Pokud šlo o gólmanské představení, nedalo se namítnout nic. Po letních zdravotních problémech se dostal do skvělé formy a na podzim platil s Oliverem Okuliarem za nejlepšího hráče Mountfieldu. S Dominikem Frodlem patřil na úplnou špičku brankářských statistik.

Jenže série různých malých příběhů a spekulací o přešlapech a bouračkách vyvrcholila na konci listopadu. „Protože neomluvená absence Patrika Bartošáka na tréninku byla opakovaná a jeho jednání vyústilo v neúčast na extraligovém utkání, došlo opětovně k závažnému porušení smluvních povinností ze strany hráče. Obě strany se proto domluvily na vzájemném ukončení spolupráce,“ uvedl v prohlášení generální manažer Aleš Kmoníček.

V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz pak dodal: „Říkal jsem mu, že je potřeba se hodit do sportovního módu. Bavili jsme se o tom, že má zodpovědnost vůči klubu, sobě, ale hlavně ke spoluhráčům. Ti na něj spoléhali. Když pak nepřijdete na důležitý zápas, je to špatně. Můžu přivřít oči, dát někomu druhou šanci. Jenže podobné věci nejdou dělat donekonečna.“

Bartošák se nikdy nedostal do policejních záznamů a jeho konec v Hradci nebyl způsoben užíváním návykových látek, jak se mezi lidmi často spekulovalo. „Ono by šlo, aby tady Patrik působil v klidu dál. Ale musel bych přivírat oči nad věcmi, nad kterými je přivírat nechci,“ sdělil ještě generální manažer Mountfieldu HK.

Zkušenosti s hráči s kaňkou

Po angažmá odletěl na dovolenou a zdálo se, že je jen otázkou času, než ho osloví někdo další z extraligy. Oťukávat ho měla Mladá Boleslav i Kladno. Nakonec z toho nic nebylo a brankář dál zůstával bez angažmá. Teď odchází jako volný hráč na Slovensko.

Spišká Nová Ves má zkušenosti s hráči, kteří mají v životopise nějakou kaňku. V minulé sezoně si na jejím konci vzala Martina Réwaye, který nastupoval ve druhé nejvyšší německé soutěži. Výsledek nadchnul. V základní části posbíral 13 bodů ve 13 zápasech (5+8), v play off se stal s 12 (3+9) body druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Generální manažer Richard Rapáč ho podepsal hlavně proto, že ho k tomu přesvědčil jeho bratr Branislav, útočník.

„Náš klub vedeme trochu jinak, než to dělají jinde. Dostat Martina k nám nebylo jednoduché a jsem rád, že se to povedlo. Ale hlídacího psa mu tady nikdo dělat nebude, spíš bych byl radši, kdyby mě vnímal jako staršího bratra,“ říkal šéf klubu Rapáč v rozhovoru pro slovenský server Sportnet. Nakonec uznal, že bratr Branislav měl pravdu. Stálo za to se s Réwayem spojit.

Bartošák je podobný případ. Víte, že umí. Víte, že má své potíže. Když to vyšlo před rokem, zkusí klub další výjimečný krok. Získalo brankáře, který, když se upne jen na hokej, může být se Stanislavem Škorvánkem, nejlepším gólmanem ligy. Jenže tahle si to malovali už v Hradci.

„Jsem si vědomý věcí, které se staly mimo led,“ přikývl Richard Rapáč. „Ale současně věřím, že se nám povede to samé, jako se povedlo u Martina Réwaye. Že z něj dostaneme to nejlepší,“ přeje si generální manažer. Cítíte z něj velkou spokojenost, že českého gólmana ulovil: „Potkali jsme se osobně a bratrem jsme získali dojem, že ví, co chce a myšlenka boje o titul předstihla lepší nabídky, které dostal. Nejsme žádný velkoklub. A že Bartošák oblékne náš dres? To je malý zázrak.“