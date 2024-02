Vítkovická „dvojka“ zavřela bránu. V čem už Klimeš překonal i Bartošáka?

Pro zajímavost, v počtu nul za jednu sezonu v základní části už Lukáš Klimeš překonal i Aleše Stezku, Patrika Bartošáka, Miroslava Svobodu nebo Romana Málka, kteří hájili vítkovickou bránu před ním. Za posledních patnáct let neměl žádný z klubových brankářů lepší bilanci. Historicky je od založení samostatné soutěže lepší pouze Martin Prusek, který v ročníku 1996/97 vychytal osm zápasů s nulou. Vítkovicím do konce základní části chybí čtyři duely, v neděli hrají v Liberci.

„Nuly jsou samozřejmě skvělé, teď mě to nějakým způsobem trefuje,“ glosoval Lukáš Klimeš. „Je to ale práce celého týmu a hlavně práce v defenzivě. Teď to prostě šlape, všichni se obětovali pro tým a díky tomu sbíráme body.“

Devětadvacetiletý rodák z Brna je ve Vítkovicích druhou sezonu. V minulém ročníku jistil skvělého Aleše Stezku, který se z Ostravy vystřelil ke smlouvě v NHL. Za Seattle Kraken sice zatím naskočil jen v přípravě, ovšem na farmě v AHL si v barvách Coachella Valley vede výborně (19 zápasů/ 12 vítězství, průměr 2,67 a úspěšnost 90,7 %).

V předchozím ročníku Klimeš naskočil do vítkovické brány v základní části do 13 zápasů (7 vítězství, průměr 2,05, úspěšnost 93 %). V play off si zachytal dvakrát, ve čtvrtém semifinále pomohl k vítězství nad Mountfieldem HK 2:1. V následném duelu ho znovu střídal Stezka.

Po Stezkově odchodu Vítkovice angažovaly Matěje Machovského. Předběžně se s ním počítalo jako s jedničkou, ale Klimeš ho postupně „přechytal“. Z mizerného rozjezdu extraligy se otřepal rychleji, momentálně je jasnou jedničkou. Je spolehlivý, puky z něj nevypadávají, je oporou.

Psychicky ustál i tři nedávná střídání. Klimeš v krátkém sledu nedochytal divoké přestřelky doma s Třincem (2:6), v Pardubicích (3:5) a doma s Českými Budějovicemi (5:7). V posledním z těchto duelů v bráně vydržel jen 198 sekund, z šesti střel dostal tři góly. Frustrace obrovská. Jenže hrůzostrašná, jak poté trefně řekl trenér Pavel Trnka, byla hra celého týmu. Právě po tomto duelu vypadl z vítkovické sestavy kapitán Dominik Lakatoš.

„Po Budějovicích jsme nemluvili jen o defenzivě, mluvili jsme o všem možném,“ popisoval Lukáš Klimeš. „Hlavně o nastavení se do vstupu do zápasu. Myslím, že to nebylo potřeba zmiňovat vícekrát. Jednou jsme si to vyříkali a od té doby se na to více soustředíme a asi to pomáhá.“

Na správném nastavení je třeba podle gólmana pracovat neustále. Spoléhat se jen na to, že teď ho puky trefují a góly nedostává, by byla chyba. „Myslím, že máme dost zkušený tým, aby kluci věděli, že je to jen hokej a že to příští zápas může být úplně jinak,“ upozorňuje Klimeš. „Dál musíme hrát zezadu všichni takhle zodpovědně. Potom sbíráme body, vyplácí se to.“

Na osmou příčku, která zajišťuje rozjezd předkola play off v domácím prostředí, momentálně Ostravané ztrácí 4 body. Drží ji Mountfield HK. Stejně tak je ovšem v závěsu i desátá Olomouc, na Vítkovice ztrácí 2 body.

„Podle mě teď osmička v kabině vůbec téma není,“ má jasno Klimeš. „My jsme teď měli svých starostí dost, jdeme zápas od zápasu. Vím, že je to klišé, ale my se opravdu díváme jenom na další zápasy. Musím kluky pochválit i za zblokované střely, obětují se pro výsledek a myslím, že je pro všechny příjemnější vyhrát 1:0, než prohrát 7:5.“

Mimochodem, kuriózní fotbalový výsledek 1:0 zapsali Vítkovičtí za posledních patnáct let pouze desetkrát. Třikrát byl za hrdinu v bráně Filip Šindelář, dvakrát Aleš Stezka a Patrik Bartošák, jednou Daniel Dolejš, Miroslav Svoboda a nově i Lukáš Klimeš.

