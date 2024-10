České atletky na pláži. Jak krásky nabíraly sílu po náročné sezoně

NIKOLA BENDOVÁ

Sprinterka, která fanoušky baví svým značkovým gestem čertových růžků, se na řeckém Rhodosu už během jara zotavovala z únavové zlomeniny navikulární kosti v nártu. Hned na startu tak přišla o sezonu, v níž se mohla blýsknout na mistrovství Evropě v Římě a zabojovat o olympiádu. Na začátku přípravy na zimní halovou sezonu už je ale fit.

„Vrátit se zpět po vážném zranění je jedna z nejtěžších věcí, jaké jsem kdy zažila. Fyzická bolest se postupně hojí, ale ta psychická je někdy ještě tvrdší. Víte, že na sobě musíte makat dvojnásobně, ale někdy to prostě nestačí. Někteří lidé, kteří by vás měli podporovat, vás už odepsali. Přestanou věřit, přestanou stát při vás,“ napsala Bendová na Instagram. „Ale na druhou stranu, jsou tu ti, kteří věří. I když to bolí, jejich víra ve vás je jako světlo v temnotě. Pomáhá vám jít dál, krok za krokem. Jsou to lidé, díky kterým víte, že to celé má smysl. Že návrat není nemožný.“