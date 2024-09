Tutberidzeová pomohla splatit dluh své svěřenkyně (12) Pljuščenkovi: Rudkovská bledne zlostí!

Kauza, která hýbě krasobruslařskou scénou v Rusku! Akademie Jevgenije Pljuščenka (41) se po odchodu své svěřenkyně Ariny Parsegovové (12) rozhodla, že z její rodiny vytříská zpět náklady, které do mladičké dívky musela investovat. Pomocnou ruku nabídla Rusce despotická trenérka Eteri Tutberidzeová (50) a Pljuščenkova žena Rudkovská kvůli tomu vidí rudě!

Arina Parsegovová nejprve trénovala pod vedením Jevgenije Pljuščenka v jeho akademii »Pljuščenkovi andílci«, ale po čase se rozhodla odejít a zvolit si za koučku Eteri Tutberidzeovou, kterou mimo jiné proslavila dopingová kauza její svěřenkyně Kamily Valijevové (18).

Pljuščenkova organizace to vyhodnotila jako porušení smlouvy, a po rodině Ariny, které před časem zemřel tatínek, žádala peníze. Její matku Natálii dohnala až k soudu, po němž musí žena slavnému krasobruslaři zaplatit v přepočtu bezmála 500 tisíc korun.

To však nenechalo chladnou Arininu aktuální trenérku Eteri Tutberidzeová, která zorganizovala placenou trenérskou akci. Peníze, které účastníci zaplatili pak putovaly právě matce Parsegovové. To ale nejspíš nebyl konec, jaký si přála Pljuščenkova manželka Jana Rudkovská, která se do Tutberidzeové obula.

Nejprve ji podle ruských médií obvinila z úmyslu vydělat na trablích Parsegové peníze: „Obecně je samozřejmě výhodné žít ze všeho a dělat charitu na cizí účet!“ rozohnila se Ruska, která má vždy ke všemu co říct.

V tomhle boji ovšem vypadá jako ta klidnější a rozumnější právě Tutberidzeová. „Dluh Ariny Parsegovové bude uzavřen v plné výši, bez ohledu na částku vydělanou na našem otevřeném tréninku,“ napsala na sociální sítě.