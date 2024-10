Pljuščenkovi dohnali ovdovělou mámu svěřenkyně k soudu a teď: Drsná msta Rudkovské!

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí! Přesně tak by se dal definovat přístup manželky krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka (41). Jana Rudkovská (49) už pár týdnů ryje do matky někdejší členky akademie »Pljuščenkovi andílci«, kterou kvůli dluhu dokonce dohnali k soudu. Tím ale rozhodně celá věc neskončila a rázná Ruska dál prská jed!

Když se mladičká krasobruslařka Arina Parsegovová (12) dostala do rukou slavného olympijského šampiona Jevgenije Pljuščenka a začala působít v jeho akademii, zdálo se, že žije sen mnoha svých vrstevníků. Teď ale zdá, že ona i její rodina dostali spíše životní lekci!

Arina od Pljuščenka prchla do náruče trenérky Eteri Tutberidzeové, která se proslavila především coby koučka dopingové krasobruslařky Kamily Valijevové. To však Pljuščenkovi kousali jen velmi těžce a matku roztomilé dívenky, která před pár lety přišla o otce, hnali k soudu. Po něm musela rodina zaplatit v přepočtu zhruba 500 tisíc korun, na které si akademie slavného Rusa vyčíslila sumu investovanou do Ariny. S penězi pak pomohla právě Tutberidzeová, která zorganizovala placenou trenérskou lekci a výtěžek měl jít na splacení dluhu. Už tehdy Rudkovská pěnila.

„Obecně je samozřejmě výhodné žít ze všeho a dělat charitu na cizí účet!“ rýpala blondýna. Jenže ani teď nemá rodina Parsegovové klid. A zase v tom má prsty Rudkovská, která se rozhodla, že do světa pustí zákulisní drby.

Při soudním jednání Arinina matka tvrdila, že dcera nemohla na akademii pokračovat kvůli složitým okolnostem. Mezi ty měla patřit šikana ze strany ostatních sportovců, nucení k tréninku navzdory zranění, ale také smrt manžela a potíže s dojížděním, navzdory tomu, že měla dívka zajištěno ubytování. Na celé věci však nehrálo, že od smrti Arinina táty uběhl zhruba rok, než nastaly potíže s dopravou.

A tak Rudkovská začala vše šetřit na vlastní pěst a se svými předplatiteli sdílela informaci o tom, že za vším měla stát řidičská eskapára Parsegovové starší. Ta údajně sedla za volant opilá a když ji zastavila policie, odmítla lékařské vyšetření.

V důsledku toho jí bylo zadrženo auto, později však u soudu svou vinu uznala. Dostala pokutu a přišla o papíry na rok a půl. Veřejně však o ničem nemluvila, což teď Rudkovská udělala za ni. Navíc zdůraznila, že žádné problémy nemohou omluvit řízení v opilosti a dřímá v ní naděje, že v budoucnu Parsegovová přizná chybu a omluví se trenérům, které pomlouvala.