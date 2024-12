Fotbalisté pomáhají dětem. Nadace manželů Kadeřábkových se rozrůstá

Do projektu Každá minuta rozhoduje se nově zapojuje několik dalších velkých fotbalových z Česka. Mezi nimi jsou Adam Hložek, David Jurásek, Václav Černý a Daniel Vašulín. „Je skvělé, že můžeme přivítat v naší malé fotbalové rodině další tváře, kluci jsou skvělí. Nadále platí, že nechceme dělat z projektu masovou záležitost, ze které by zmizely současná kamarádská atmosféra a chuť, se kterou se všichni zapojení do naší činnosti zapojují. V naší skupině reálně řešíme, komu aktuálně pomoci, kluci i holky se zapojují do předávání šeků a aktivně pomáhají šířit projekt na svých kanálech. Moc si jejich přístupu vážím,“ vysvětluje obránce Hoffenheimu Pavel Kadeřábek.

Projekt spojuje pomoc profesionálních i amatérských fotbalistů. Princip fungování je takový, že každému profesionálnímu hráči, který se zapojil do projektu, se počítají odehrané minuty v soutěžních zápasech a na základě času stráveného na hřišti poté přispívá na dobročinné účely. Každý má zároveň možnost si sám určit, jakou částkou bude za odehrané minuty přispívat.

Projekt už delší dobu podporují také Patrik Schick, Tomáš Holeš, Marek Matějovský, Matěj Kovář, Lukáš Hejda, Jiří Pavlenka, David Pavelka, Pavel Bucha, Kryštof Daněk, Lukáš Masopust, Katka Svitková, Tomáš Vaclík, Jiří Skalák, Tomáš Přikryl, Ladislav Krejčí st., Jan Kliment, Marek Suchý, Matěj Hybš a Josef Hušbauer.

Zapojit se mohou i amatérští fotbalisté, a to formou jednorázové částky ve výši 300 korun, po jejímž zaplacení je hráčská kartička daného fotbalisty umístěna na webu projektu po boku českých reprezentantů. Prvním zapojeným fotbalistou v amatérské sekci byl patron celého projektu a legendární kanonýr David Lafata.

Naposledy fotbalisté pomohli částkou 150 000 korun tříleté Kirce Havlové, která trpí od narození vzácnou vrozenou nemocí způsobující rozštěp jícnu, průdušnice a hrtanu. To znamená, že nemůže samostatně polykat. Na těle má několik vývodu, které ji pomáhají jíst, pít a dýchat. Částka bude rodinou použita na nákup speciální výživy a systému sterilních hadiček pro zavádění potravy přímo do střev.

Dalších 140 000 Kč putuje sedmileté Nikolce Archmanové. Ta trpí vzácným generickým onemocněním s názvem Pura syndrom, které způsobuje množství zdravotních obtíží včetně epilepsie, psychomotorické retardace a vývojového zpoždění. Částka tak bude použita na speciální rehabilitace a také nový kočárek na cestování.

„Tentokráte jsme dostali možnost předat jeden z šeků osobně a tyhle zážitky jsou neskutečně nabíjející. Vidíme obrovské nasazení jednotlivých rodin a neskutečnou radost ze života u samotných dětí. Naše činnost má smysl a je skvělé, že díky dalším zapojeným tvářím budeme opět schopni pomáhat o něco více,“ popisuje charitativní aktivity Tereza Kadeřábková.

Veškeré informace o Nadačním fondu a jednotlivých projektech, stejně tak jako o možnosti se zapojit do další pomoci, jsou k nalezení na webových stránkách https://www.nadacnifondmk.cz/ a https://www.kazdaminutarozhoduje.cz/.