Závodník Rossi je podruhé tátou: První syn, nebo další dcerka?

Mrštný sympaťák Valentino Rossi (45) se stal podruhé otcem! Přítelkyně bývalé hvězdy MotoGP Francesca Sofia Novellová (31) se fanouškům pochlubila fotkou z porodnice. Také tentokrát se páru narodila holčička, které rodiče vybrali krásné jméno.

Francesca s fanoušky sdílela obrázek z porodnice, na které je spolu se svým partnerem Valentinem Rossim, a v náručí drží miminko. „Vítej, Gabriello,“ napsala šťastná maminka s dovětkem, že se děvčátko narodilo 4. ledna.

Na novorozené miminko už doma čeká starší sestřička Giulietta, která se narodila v roce 2022. Obě holky navíc mají společné jedno číslo v datu narození. Giulietta se totiž narodila 4. března, a tak se zdá, že čtyřka je v případě Rossiho dětí opravdu šťastná. Po narození prvorozené dcery ale rodiče přiznali, že byl porod velmi komplikovaný.

„Nezapomenutelný zážitek i přesto, že skončil císařským řezem,“ prozradila po čase Francesca. „Guilietta byla hlavičkou zaseknutá a měla pupeční šňůru kolem krku, neměli jsme jinou možnost,“ popsala nebezpečnou situaci z nemocnice.

Giuliettu navíc rodiče na sociálních sítích moc neukazují. Tvář holčičky většinou zakrývá nějaký emotikon. Italská modelka proto čelila dotazu, kdy podobu své dcerky odhalí. „Nevím... ale co nejpozději! Sociální sítě jsou pro tak malého tvora zlý, zlomyslný a závistivý »svět«! Je to určitá forma ochrany pro ni, pro naše soukromí a pro to, abych byla matkou bez odsuzování cizích lidí,“ pravila Francesca. Je proto dost pravděpodobné, že v případě malé Gabrielly to bude dost podobné...