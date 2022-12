Kimi Räkkönen

Severská zima má něco do sebe! To během chladných měsíců často ukazuje Kimi Räikkonen i jeho žena Minttu, která se s fanoušky podělila nejen o to, jak vypadá zima ve Finsku, ale také o podobu letošního vánočního stromečku u někdejšího mistra světa!