Berdych chce mluvit s Macháčem: Rande s hulvátem

Při své první nominaci vybral to nejlepší. Nový daviscupový kapitán Tomáš Berdych (39) vedle Lehečky, Menšíka, Pavláska a juniora Mrvy povolal na duel s Koreou (31. ledna – 1. února v Porubě) i Tomáše Macháče (24). Musí ale vyřešit jeho chování!

Samorost Macháč už sice straší i ty největší tenisové bouráky, ale jeho fenomenální jízdu United Cupem zastínilo buranské chování v semifinále s USA. Musel vzdát »vyhraný« zápas se světovou čtyřkou Fritzem a vztek si vylil na kouči Vackovi.

„Mě to nebaví, ty vole. Mně je to u p*dele. Já tam nejdu, já to skrečuju, já tady ze sebe nebudu dělat ču*áka. Nebudu hrát!“ zachytily mikrofony vodopád vulgarit. Ty v televizi neunikly ani Berdychovi. „Těžko říci, jak bych zareagoval. Každopádně letím teď do Austrálie za klukama a chci se o tom s Tomášem pobavit,“ prozradil nový kapitán.