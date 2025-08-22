Nová sezona bundesligy: Češi v odlišných rolích, výjimečný Schick. Kdo potrápí Bayern?
Pátečním večerním duelem mezi šampionem z Bayernu a Lipskem vykopává novou sezonu německá bundesliga. Na soupisky celků ze sousední elitní ligy aktuálně patří pouze šest českých fotbalistů, výjimečné postavení si drží jediný Patrik Schick. Jak před startem nového ročníku vypadá obhájce z Bayernu, zvládne Leverkusen výprodej hvězd a co role ostatních Čechů? Nabízíme otázky a odpovědi před startem jedné z top evropských soutěží.
Schick se stal výjimečným lídrem
Před sezonou podepsal nový luxusní kontrakt s platností až do roku 2030, je suverénně nejlépe placeným českým fotbalistou v elitních zahraničních ligách. Také jediným se statusem prvotřídní hvězdy. Leverkusen na něj bezmezně spoléhá, tvoří kolem něj nové a výrazně omlazené mužstvo. Aktuálně se nemusí bát odsunu na lavičku – naopak jeho největší konkurent Victor Boniface má namířeno na hostování do AC Milán. O to větší na něj bude tlak, aby zopakoval skvělou minulou sezonu – napříč soutěžemi nastřílel za klub 27 branek, byl třetím nejlepším kanonýrem bundesligy.
Bayern jasný válec, ale…
Minulou sezonu přejel všechny konkurenty, bavorský gigant ovládl bundesligu s luxusním třináctibodovým náskokem a vzal si talíř pro mistra po roční odmlce od Leverkusenu. V čele s automatem na góly Harrym Kanem se nečeká nic jiného než snadná obhajoba. Tak jednoduché to ale nebude – mužstvo prošlo změnami. Pryč je ikona Thomas Müller (odchod do MLS, kde hraje za Vancouver), odešli rozdíloví a bodoví křídelníci Leroy Sané a Kingsley Coman. Vedení navíc nedoručilo jiné slibované hvězdy (například Nico Williams, Marcus Rashford). Trenér Vincent Kompany bude pod tlakem, aby v Lize mistrů došel dál, než do jarního osmifinále.
Leverkusen bez hvězd: očekávaný propad
V létě nastal totální výprodej klubu, který válcoval ligu i Evropu v sezoně 23/24. Trenér Xabi Alonso se podle očekávání posunul na lavičku Realu, klub nedokázal čelit lákavým nabídkám na největší hvězdy, udržel pouze Schicka. Odchody se čekaly, ale takovou kalamitu v kádru… Florian Wirtz a Jeremie Frimpong odešli za miliardové sumy do Liverpoolu, postupující Sunderland zlákal klíčového polaře Granita Xhaku. Bayern vykoupil elitního stopera Jonathana Taha, odešli oba gólmani (Matěj Kovář na hostování do PSV). Úplně nové mužstvo skládá Erik ten Hag, postupně zabudovává nové a hodně mladé tváře. Přestavba určitě potrvá a dá se čekat výsledkový propad.
Kdo potrápí favorita?
Nedá se příliš očekávat, že by na Bayern šlapal nově se rodící tým v Leverkusenu. Do popředí se budou chtít dostat jiné tradiční značky. Vysoké cíle i ambice má Stuttgart, v minulé sezoně vítěz domácího poháru. Na německé scéně by se rád zpět k úplnému vrcholu tabulky přiblížil Dortmund, velmi silný tým dali dohromady ve Frankfurtu. Určitě bude zajímavé sledovat, jak si po návratu mezi elitu povede Hamburk (už bez Adama Karabce), případně zda vyletí někdo z „menších“ klubů – Mainz, případně Lipsko, Wolfsburg nebo Hoffenheim.
Šest Čechů, nová jistota Coufal
Na aktuálních soupiskách bundesligových celků figuruje pouze šest českých hráčů – trojice v Hoffenheimu (Adam Hložek, Robin Hranáč, Vladimír Coufal), klíčovou personou Leverkusenu zůstává Patrik Schick. Do Unionu Berlín se ze Španělska vrátil Alex Král, ve Wolfsburgu se snaží prosadit Václav Černý. Velkou ranou je Hložkova zlomenina nohy, po operaci ho čeká několikaměsíční rekonvalescence. Jistotou v sestavě Hoffenheimu by měl být Coufal, jehož klub narychlo angažoval na pozici po Pavlu Kadeřábkovi. Po vydařené přípravě by konečně mohl dostat prostor Hranáč, trenéři věří i Černému. Do užší rotace by se v Unionu mohl dostat Král. Šest statečných je ale velmi slabá stopa v soutěži, kde měli čeští hráči vždy dobrý zvuk.
Predikce Sportu
- Bayern
- Frankfurt
- Dortmund
- Stuttgart
Sestup: Heidenheim, St. Pauli
Nejlepší střelec: Harry Kane