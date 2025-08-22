Jméno, které nechtěl vyslovit. Fuksa svého největšího soupeře trefil, získal stříbro
Kanoista Martin Fuksa na mistrovství světa v Miláně rozšířil svou sbírku stříbrných medailí. Ve svém oblíbeném závodě na 500 metrů bojoval o vítězství, skončil o 44 setin druhý za neutrálním závodníkem Zacharem Petrovem. „Jsem samozřejmě rád, že stojím na stupních vítězů, ale čekal jsem od sebe víc,“ uvedl Fuksa. V sobotu ho čeká finále na olympijském kilometru.
Bylo to jméno, které nechtěl vyslovit. Martin Fuksa si před závodem dával dobrý pozor, aby neoznačil muže, od něhož čekal potíže. Psychologická magie ale Zacharu Petrovovi nezabránila, aby byl po celé finále mistrovské pětistovky o kousek vepředu. Vydrželo to až do cíle.
„Věděl jsem, že bude mým největším soupeřem,“ vysvětloval Fuksa. „Nechci si přiznávat, že se mi dostal do hlavy. Věděl jsem, že s ním to bude těsné a budeme spolu soupeřit. Kdybych jel to, na co jsem zvyklý, tak by to klaplo, ale nejel jsem to, zasloužím si po právu být až druhý.“
Na pětisetmetrové trati Fuksa v červnu v Račicích získal jubilejní desátý titul evropského šampiona a další titul chtěl i v Miláně. Předpokládaného největšího soupeře měl hned ve vedlejší dráze. Ostatním ujížděl, ale soused byl v cíli dřív. Fuksa získal svou osmou stříbrnou medaili z mistrovství světa. Zlato vybojoval zatím třikrát.
„Jsem malinko zklamaný. Stříbrná medaile pro mě není stoprocentní výkon, ale jsem za ni rád. Stříbrných mám nejvíc, jsem takový stříbrný sběratel,“ hodnotil Fuksa. „Musím říct, že to bohužel byla nejhorší jízda, co jsem tady absolvoval. Vůbec jsem si nemohl jet to svoje. Je důležité na to zapomenout, hezky se nato vyspat. Zítra je další den, chci si spravit chuť.“
V sobotu čeká Fuksu finále na olympijském kilometru, kde bude na startu jako úřadující mistr světa i olympijský vítěz.
Olympijský čtyřkajak na 500 metrů Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicar, Radek Šlouf skončil ve finále šestý, kanoista Antonín Hrabal skončil na dvoustovce osmý.
Ve finále kilometru bude i kajakář Josef Dostál, který zvládl semifinále smrti, v poslední fázi závodu předjel Švéda Nathella a za Maďarem Kopaszem a Portugalcem Piementou vybojoval poslední postupové místo.
„Bylo to nejtěžší semifinále ever, takové předfinále. Uvidíme, jestli jsem se moc nevypráskal. Ve finiši už jsem si to trošku hlídal, ale to bylo posledních sto metrů. Na sedm set padesátce jsem se loučil s postupem, Švéd byl daleko přede mnou. Naštěstí nevydržel nastavené tempo,“ hodnotil Dostál.
Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Miláně:
500 m:
Muži:
K4: 1. Portugalsko (Goncalves, Ribeiro, Baptista, Casinha) 1:18,93, 2. Maďarsko -0,05, 3. Španělsko -0,40, ...6. Česko (Kulich, Havel, Špicar, Šlouf) -1,70.
C1: 1. Petrov (Rus.) 1:46,27, 2. M. Fuksa (ČR) -0,44, 3. S. Tarnovschi (Mold.) -1,11.
Ženy:
K4: 1. Španělsko (Ouzandeová, Valová, Fernándezová, Pardová) 1:32,58, 2. Čína -0,09, 3. Rusko -0,21, ...finále B: 8. Česko (B. Betlachová, Zárubová, Sobíšková, E. Betlachová) 1:37,72.
C2: 1. Luzanová, Fedorivová (Ukr.) 1:53,30, 2. Wojtyková, Vincentová (Kan.) -1,06, 3. Morenová, Yarchevská (Šp.) -1,53, ...finále B: 6. Řáhová, Šímová (ČR) 2:01,19.
1000 m:
Ženy:
K1: 1. Csikósová (Maď.) 3:50,46, 2. Bucková (Austr.) -1,07, 3. Fisherová (N. Zél.) -3,65, ...finále B: 5. Sovová (ČR) 4:10,44.
200 m:
Muži:
K1: 1. Czimadia (Maď.) 34,29, 2. Di Liberto (It.) -0,25, 3. Kavelašvili (Gruz.) -0,35.
C1: 1. Gulijev (Uzb.) 38,63, 2. Grana (Šp.) -0,03, 3. Svinarev (Rus.) -0,19, ...8. Hrabal (ČR) -1,28.