Předplatné

ONLINE: Zbrojovka chce v Chrudimi napravit první prohru, Dynamo proti béčku Sparty

Radost fotbalistů Zbrojovky po brance na 2:1
Radost fotbalistů Zbrojovky po brance na 2:1Zdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Jiří Skalák se snaží odvrátit míč před vlastní bránou
Trenér Zbrojovky Martin Svědík nebyl z výkonu svého týmu v prvním derby s Artisem zrovna spokojen
České Budějovice po roce a čtvrt vyhrály ligový zápas
Fanoušci Zbrojovky Brno v duelu proti Artisu
Fotbalisté Českých Budějovic po téměř roce ukončili čekání na soutěžní výhru
Jakub Klíma ze Zbrojovky během derby proti Artisu
Chukwudi Igbokwe rozhodl o výhře Budějovic na Žižkově
9
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Další fotbalový víkend otevírají čtyři zápasy 7. kola Chance Národní Ligy. Zbrojovka Brno pod koučem Martinem Svědíkem naposledy poprvé prohrála, nyní by se ovšem ráda vrátila na vítěznou vlnu na hřišti v Chrudimi. České Budějovice po ukončení předlouhého čekání na vítězství chtějí přidat další doma proti B týmu pražské Sparty. Hraje rovněž Prostějov s Jihlavou a Příbram čelí béčku Baníku Ostrava. Všechny druholigové zápasy startují od 18.00 a vy je můžete sledovat ONLINE na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Brno641117:713
2Ústí640213:812
3Opava63309:412
4Táborsko640211:712
5Baník B532013:611
6Žižkov63129:710
7Slavia B630312:89
8Sparta B63034:89
9Jihlava62227:68
10Prostějov62137:77
11Artis52126:117
12Příbram62047:146
13Chrudim51229:115
14Č. Budějovice61234:135
15Vlašim61148:104
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů