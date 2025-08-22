ONLINE: Zbrojovka chce v Chrudimi napravit první prohru, Dynamo proti béčku Sparty
Další fotbalový víkend otevírají čtyři zápasy 7. kola Chance Národní Ligy. Zbrojovka Brno pod koučem Martinem Svědíkem naposledy poprvé prohrála, nyní by se ovšem ráda vrátila na vítěznou vlnu na hřišti v Chrudimi. České Budějovice po ukončení předlouhého čekání na vítězství chtějí přidat další doma proti B týmu pražské Sparty. Hraje rovněž Prostějov s Jihlavou a Příbram čelí béčku Baníku Ostrava. Všechny druholigové zápasy startují od 18.00 a vy je můžete sledovat ONLINE na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|6
|4
|0
|2
|13:8
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|5
|3
|2
|0
|13:6
|11
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|8
Sparta B
|6
|3
|0
|3
|4:8
|9
|9
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|11
Artis
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|12
Příbram
|6
|2
|0
|4
|7:14
|6
|13
Chrudim
|5
|1
|2
|2
|9:11
|5
|14
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|15
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup