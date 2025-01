Křeče, frustrace a scény. Nebudu tu dělat čůr..., řval Macháč a skrečoval

Jaký talent v něm dřímá, ukazoval čtyřiadvacetiletý Macháč hodinu a půl zápasu, když přehrával finalistu loňského US Open. Jak je prchlivý a fyzicky křehký, předvedl bohužel ale hned poté. Ač měl výhru na dosah, vzdal zápas za stavu 7:6, 5:6 po čtyřech prohraných gamech v řadě a věnoval Američanům postupový bod do finále. Od září je to už pátý skrečovaný zápas v podání rodáka z Berouna.

Macháč si vytvořil proti Fritzovi dva mečboly za stavu 5:2 ve druhé sadě, Američan však oba smazal skvělým podáním. A frustrace se v českém tenistovi začala hromadit. O to víc, že si čím dál častěji stěžoval na křeče v pravé noze.

Český tenista vedl ještě 5:3 a 30:15 při pokusu ukončit duel na vlastním servisu, o ten ale nakonec podruhé v utkání přišel. I kvůli tomu, že nemohl kvůli křeči podávat na sto procent. „Jak mám hrát, vždyť mám křeče kurva! Už čtyři gamy, vole. Ty vole já mám jednu nohu, jak mám proti němu hrát?“ vylil si zlost na svého kouče a českého kapitána Daniela Vacka, který se ho snažil v českém koutě uklidnit.

Scéna nemohla uniknout nikomu na stadionu Kena Rosewalla, byť Vacek přehodil ručník přes kameru, která snímala český tým. O další dva prohrané gamy později bylo ještě hůř. Macháč evidentně limitovaný v pohybu chyboval a znovu odevzdal Fritzovi své podání – 5:6. Když se přiřítil do českého kouta, vztekle odhodil raketu, s níž málem trefil Emila Miškeho, trenéra Muchové.

„Já už se tady nebudu trápit. Mě to nebaví, mně to je u prd… už ale. Frajer to tam jen hází, protože vidí, že nemůžu,“ láteřil a vyhlašoval, že utkání vzdá. „Já tam nejdu, já to skrečuju, tady nebudu dělat čůr…, vždyť nemůžu vyhrát,“ mlátil rukou do svéha bagu s raketami.

Nakonec se na kurt vrátil ještě na poslední míček. Když ale vyhodil další bekhend do autu, mávnul rukou a šel podat pravici překvapenému soupeři.

A z potenciálně velkého triumfu nad světovou čtyřkou se během chvíle stal trapas, s nímž se Česko loučilo s letošním United Cupem.