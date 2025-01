Kapitán Berdych o Macháčových křečích i výstupu: Promluvím s ním

Nejsilnější možnou sestavu, tedy včetně velké trojky Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík, nominoval nový kapitán Tomáš Berdych na kvalifikační zápas Davis Cupu proti Koreji. Na přelomu ledna a února se v Ostravě-Porubě představí také deblista Adam Pavlásek a sedmnáctiletý junior Maxim Mrva. Češi budou plnit roli velkých favoritů a hodlají se propracovat k zářijovému utkání o postup do Final 8, v němž by s největší pravděpodobností nastoupili na půdě USA.

Už ve čtvrtek nabere Tomáš Berdych směr Austrálie. Poprvé bez raket a v roli českého daviscupového kapitána. V Melbourne Parku, kde si sám dvakrát zahrál semifinále, bude sledovat výkony svých borců a doufat, že se nikdo nezraní. Zatím má jen důvody k radosti, Jiří Lehečka vyhrál hned v první týden sezony titul a také Tomáš Macháč předváděl na United Cupu proti největším světovým esům velké věci. „Skvělé, že se klukům vstup do roku povedl. Jen dobře pro ně,“ prohodil spokojeně Berdych.

Český tým je v maximální síle. Mít v týmu tři špičkové singlisty musí být velký komfort, že?

„Rozhodně. Sám mám zkušenosti z Davis Cupu jiné. My jsme obyčejně museli proplout sezonou ve dvou. Teď je možností daleko víc. Když přiletí někdo z Austrálie unavený, není potřeba tlačit, aby hrál hned od prvního dne. A všichni tři naši singlisti můžou nastoupit i do čtyřhry. Jsme favority a měli bychom to utkání s Koreou zvládnout.“

Splnil jste slovo a nominoval pětihlavý tým, jako pátého jste zvolil Maxima Mrvu, aktuální dvojku světového juniorského žebříčku. Co hrálo pro něj?

„Říkám od začátku, že mladý kluk tam má být. Max měl na konci roku na turnajích v Americe lepší výsledky než Honza Kumstát, tak dostal přednost. Těším se na něj, bude zajímavé vidět, jak mladý kluk zapadne do týmu, jak to bude zvládat. A doufám, že do budoucna bude platným členem.“

Lehečkovi s Macháčem se první týden sezony vydařil. Sledoval jste jejich zápasy?

„Extrémní časy přes noc jsem nevstával. Dneska už je ale všechno jednoduše dohledatelné, takže jsem se na zápasy díval zpětně. Bylo příjemné pokoukání, když člověk vidí, jak Jirka v prvním kole porazí Runeho a Tomáš hraje skvěle na United Cupu. Jeho zápas s Fritzem jsem sledoval live, ten pro mě byl důležitý i vzhledem k tomu, jak je nalajnovaný pavouk Davis Cupu.“

Co jste vypozoroval? A tušíte, jak je na tom Macháč po skreči kvůli křečím zdravotně?

„Hrál skvěle, Fritze doslova ničil a moc mu nechybělo, aby zápas dotáhl. Pak na něj přišly zdravotní problémy, do toho ještě emoce. Uvidím se s ním v Melbourne už v pátek nebo v sobotu a pobavíme se, jak na tom je.“

Česká nominace na Koreu

ČESKÁ NOMINACE NA KOREU Jméno Věk Na žebříčku Bilance v DC Jiří Lehečka 23 24. 8:11 Tomáš Macháč 24 26. 9:8 Jakub Menšík 19 49. 5:4 Adam Pavlásek 30 30. 8:6 Maxim Mrva 17 882. 0:0

Pozn.: u Adama Pavláska je uváděn deblový žebříček

A co jste říkal na jeho výbuchy vzteku ke konci utkání, které dobře zachytily ruchové mikrofony?

„Tenis je show, lidi tohle zajímá. To, že tam mikrofony jsou, je prostě fakt. Hráči o nich vědí, nejsou tam na ně nastrčené bez jejich vědomí. Pak už záleží na tom, jak kdo s takovou situací naloží.“

Jak byste řešil jako kapitán jeho výbuchy vzteku vy?

„Těžko to hodnotit. Stalo se, já té situace nebyl součástí. Pro mě je nejdůležitější se s Tomášem vidět, než začneme hrát, protože model v Davis Cupu, kdy kapitán sedí na lavičce, je dost podobný jako na United Cupu. Chci si s ním tohle vykomunikovat, pobavit se o tom. A doufám, že už se to třeba nebude opakovat. Dopředu ale říkat, co bych dělal nebo ne, je vůči němu nefér.“

Je pro vás varovné, že se Macháčovi problémy s křečemi vracejí? Při nadcházejícím Davis Cupu za sebou bude mít také náročný přelet z Austrálie, návrat z tepla do zimy, tělo dostane zabrat.

„Neodjížděl na United Cup v dobrém stavu. Byl nemocný, léčil se na antibiotikách. Rozhodl se i tak odletět a hned nastoupit. Najednou střih a jeden zápas hraje lépe než druhý. Věci se mění rychle. Já sám křeče zažil na Davis Cupu v Rumunsku, taky jsem před ním byl lehce nemocný a tělo bylo oslabené. Je to určitý ukazatel a chce se to s Tomášem pobavit, jestli vnímá, že se to opakuje, jestli se pro to nedá udělat víc, nebo to byl čistě důsledek předchozí nemoci. A pak na to musíme reagovat.“

Jiří Lehečka se po titulu z Brisbane odhlásil z podniku v Adelaide, kde měl obhajovat. Udělal týden před grandslamem dobře?

„Za mě ano. Byl jsem spíš vždycky fanouškem toho týden před grandslamem turnaj nehrát. Nebylo moc důvodů, proč by měl teď hrát. Jeden turnaj vyhrál, čekala by ho před grandslamem další dvěstěpadesátka. Je lepší, aby si odpočinul, nachystal se a zužitkoval to, co poslední týden získal.“

Jak vnímáte Lehečkův progres posledních měsíců?

„Je to přirozený vývoj hráče, v tomhle jeho pořád relativně mladém věku jsou skoky velké. Daleko líp dokáže zúročit zkušenosti. Je vidět, jak se na dvorci zklidnil. Některými situacemi, které dřív zvládal hůř, se mu teď dařilo projít líp. Ke konci roku měnil detail na raketě, což jeho hře taky pomůže a bylo to vidět, i když laik to třeba nepozná. Je na něm vidět, že je zase o rok starší, udělal dobrou přípravu a odletěl do Austrálie nachystaný a odpočatý. Všechno má perfektně nachystané na to, aby do Australian Open vkročil správnou nohou a udělal tam dobrý výsledek.“