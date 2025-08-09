Fotbalové přestupy ONLINE: Manchester vítá Slovince z Lipska, Tuci odchází do Turecka
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 9. srpna 2025
Fotbalisty Sparty opouští útočník Indrit Tuci. Čtyřiadvacetiletý člen širšího kádru albánské reprezentace zamířil na roční hostování do tureckého prvoligového Kayserisporu, součástí dohody je i opce na případný přestup. Pražané o tom informovali na svém webu.
V Manchesteru United dotáhli příchod další posily. Z Lipska se do Premier League stěhuje slovinský útočník Benjamin Šeško. Dvaadvacetiletý rodák z Radeče se anglickému klubu upsal do roku 2030.
Podle všeho ze Sparty odchází další fotbalista. Indrit Tuci se stane posilou Kayserisporu. Už se jen čeká na oficiální potvrzení, čtyřiadvacetiletý útočník z Albánie už byl každopádně zaregistrován jako hráč tureckého klubu, Pražané ho naopak už vyřadili z kádru v systému FAČR.
Zprávy ze dne 8. srpna 2025
Po Matěji Kovářovi odešel z Leverkusenu i finský fotbalový brankář Lukáš Hradecký, který v týmu německého vicemistra dělal jedničku. Pětatřicetiletý rodák z Bratislavy zamířil do Monaka, oznámili to zástupci Bayeru. Leverkusen tak během léta přišel již o pátou oporu, naopak kanonýr Patrik Schick nedávno prodloužil smlouvu. Hradecký chytal za Leverkusen sedm let. V jeho dresu nastoupil do 286 zápasů a dosud byl kapitánem. Před rokem s ním slavil titul i domácí pohár, smlouvu měl ještě na rok.
Po odchodu Kamerunce Kevina-Prince Milly do Sparty angažovala pražská Dukla do útoku nigerijského fotbalistu Chinonsa Emeku. Třiadvacetiletý hráč přišel z Trenčína, kde během tří let dal v 49 zápasech 19 gólů. Dukla informovala o nové posile na svém webu.
„Hráče jsme sledovali už delší dobu, protože jsme registrovali silný zájem o Kevina. Typologicky jde o podobného hráče, který umí hrát zády k bráně, ale jedná se o vyšší somatotyp. Chinonso měří takřka dva metry,“ řekl sportovní ředitel Martin Hašek. „Jeho síla tkví v hlavičkových soubojích, ale věříme, že se v našem dresu bude prosazovat i střelecky a výkonnostně pozvedne hráče kolem sebe,“ dodal na adresu někdejšího útočníka Gentu.
Fotbalový mistr světa z roku 2018 Florian Thauvin se vrací do rodné Francie. Dvaatřicetiletý křídelní hráč přestoupil z Udine do Lens, kde podepsal tříletou smlouvu. Italský klub za něj podle listu L'Équipe obdržel šest milionů eur (téměř 147 milionů korun).
Situace na pozici číslo devět je kritická. Český mistr vstoupí do sobotního ligového setkání s Teplicemi (20.00) s jedním hrotovým útočníkem Mojmírem Chytilem. Poté, co ve čtvrtek obdržel šestizápasovou stopku Tomáš Chorý, další typická devítka není v záloze. Proto Slavia rozjela intenzivní akci: výsledkem má být příchod nového střelce. Klub rentgenuje situaci v tuzemsku i v zahraničí. Z Ostravy už uslyšel jednoznačné NE! Více čtěte ZDE>>>
Ofenzivu pražské Sparty podle médií posílí třiadvacetiletý ekvádorský reprezentant John Mercado z portugalského týmu AVS. Hráč, který nastupuje na levém křídle, už je podle portugalského deníku O Jogo v Praze, kde by měl podepsat čtyřletou smlouvu. Samotný přestup by měl Spartu vyjít na částku přesahující čtyři miliony eur.
Zprávy ze dne 7. srpna 2025
Podle některých českých i britských médií byl Tomáš Rigo ve středu osobně v Anglii řešit svůj přestup do Stoke City. Podle informací iSportu to není pravda, slovenský záložník Baníku absolvoval v Ostravě klasicky předzápasový trénink a chystá se na utkání s Austrií Vídeň. Což ale nevylučuje fakt, že o transferu kluby podle našich zdrojů již pár dní jednají.
Japonský fotbalový reprezentant Ricu Doan přestoupil z Freiburgu do Frankfurtu a zahraje si s ním Ligu mistrů, která jeho dosavadnímu týmu těsně unikla. Eintracht zaplatil za sedmadvacetiletého křídelního hráče podle magazínu Kicker 21 milionů eur (516 milionů korun).
Chelsea poslala hostovat mladého španělského fotbalistu Marca Guia do týmu nováčka Premier League Sunderlandu. Oba anglické kluby to oznámily v prohlášení.
Zprávy ze dne 6. srpna 2025
Brankář Václav Hladký bude mít v Burnley nového konkurenta. Do týmu nováčka anglické ligy míří slovenský reprezentant Martin Dúbravka z Newcastlu, uvedla televizní stanice Sky Sports. Burnley hledalo posilu do branky poté, co odešel James Trafford, který se po dvou letech vrátil do Manchesteru City.
Pětatřicetiletý německý útočník Thomas Müller si po odchodu z Bayernu Mnichov prodlouží fotbalovou kariéru v zámořské lize MLS v dresu Vancouver Whitecaps. Mistr světa z roku 2014 podepsal s kanadským klubem smlouvu do konce letošní sezony s opcí na další rok. „Těším se, že přijedu do Vancouveru a pomůžu týmu vyhrát titul. O městě jsem toho slyšel mnoho dobrého, ale přicházím hlavně kvůli vítězstvím. Whitecaps, pojďme se zapsat do historie,“ uvedl Müller v klubovém prohlášení.
Pátou letní posilou AC Milán se stal švýcarský záložník Ardon Jashari, který přestoupil z FC Bruggy. Podle médií za něj italský velkoklub zaplatil 37 milionů eur (909 milionů korun), což dělá z odchovance Lucernu třetího nejdražšího švýcarského fotbalistu všech dob. V Miláně podepsal Jashari smlouvu na pět let.
Spartu oficiálně opouští Victor Olatunji. Nigerijský úočník míří do americké MLS, kde bude hrát za Real Salt Lake. Na Letné strávil dvě sezony, vstřelil 20 soutěžních gólů.
Po jediné sezoně opustil záložník Kiernan Dewsbury-HallChelsea a přestoupil do Evertonu. Liverpoolský klub podle médií za šestadvacetiletého anglického fotbalistu zaplatil kolem 25 milionů liber (téměř 705 milionů korun). Dewsbury-Hall podepsal v novém působišti pětiletou smlouvu.
Fotbalisty druholigového nováčka z Kroměříže převzal trenér Lukáš Kříž, který dosud vedl tým do 19 let Zbrojovky Brno. Úkolem nástupce odvolaného Richarda Poláka bude záchrana v druhé nejvyšší soutěži, uvedl klub na svém webu. Mužstvo je po třech odehraných zápasech zatím bez bodu. Polák skončil na lavičce Hanácké Slavie v úterý. Kříž nastoupil den poté a povede tým již v pátečním utkání na hřišti Sparty B. Kroměříž naposledy v neděli utrpěla debakl 0:5 ve Vlašimi.
Útočnice ženské reprezentace Aneta Polášková odchází ze Sparty a bude hrát bundesligu za nováčka z Norimberku. O přestupu třiadvacetileté hráčky a nejlepší střelkyně vicemistrovského celku z minulé sezony informoval pražský klub na svém webu. Polášková v uplynulém ročníku nastřílela ve 20 zápasech 14 gólů, v celé soutěži ji předčila pouze hvězda mistrovské Slavie Kateřina Svitková s 23 brankami. Do Sparty přišla vloni v létě ze Slovácka, kde odehrála čtyři sezony s bilancí 65 ligových startů a 25 gólů.
Sága Benjamina Šeška nabírá další rychlý spád. Na začátku léta byl blízko Arsenalu, poté o něj vehementně usiloval Newcastle. Do hry se však vložil Manchester United, který nakonec talentovaného Slovince podle všeho ukořistí. Útočník se s Red Devils měl domluvit na osobních podmínkách, zbývá jen dohoda mezi kluby, přičemž United už dříve avizovali, že Lipsku požadovanou sumu vyplatí.
Pro Newcastle je to tak nejspíš další velké zklamání na přestupovém trhu. Dean Huijsen, Joao Pedro, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo či Hugo Ekitike. O tato jména se klub ze severu Anglie zajímal, všechna ale zamířila na jiné adresy a je téměř jisté, že se do výčtu zařadí i Šeško.
Zprávy ze dne 5. srpna 2025
Pavlu Šulcovi přibyl po přestupu z Plzně do Lyonu v týmu Olympique konkurent do zálohy. Francouzský prvoligový klub přivedl z Liverpoolu anglického reprezentanta do 21 let Tylera Mortona, za kterého podle BBC zaplatil 15 milionů liber (asi 424 milionů korun). Dvaadvacetiletý Morton prošel mládežnickou akademií Liverpoolu a v seniorském týmu debutoval v roce 2021. Do áčka Reds se ale natrvalo neprosadil, připsal si v něm 14 startů ve všech soutěžích. S anglickou jednadvacítkou letos v létě získal titul mistrů Evropy.