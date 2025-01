Brabec o Ewertonovi do repre i selhání s koloběžkou. Co Poborský?

Najít trenéra i manažera národního týmu, za rohem EURO... Když se před čtrnácti měsíci stal Erich Brabec technickým ředitelem fotbalové asociace, bez rozcvičení vběhl na nové hřiště a hned začal řešit klíčové úkoly. „Říkal jsem si: To bude pecka! A byl to šok...“ vrací se k tomu, jak Pavel Nedvěd z dohodnuté funkce u „repre“ vycouval. V rozhovoru pro Ligu naruby a iSport PREMIUM ale popisuje další, následné zádrhele jako kauzu Sadílkova koloběžka nebo zmatky kolem Patrika Schicka. Po sázce na pragmatický herní styl a uklidnění situace přibližuje možný „refresh DNA reprezentace“ tvářemi z ciziny. Co Brazilec Ewerton? „To je běh na dlouhou trať,“ říká a hovoří o jiné cestě.

Francie, nebo spíše Chorvatsko, k tomu Farské ostrovy, Gibraltar a Černá Hora – to jsou soupeři Čechů v kvalifikaci MS 2026. „Je to sportovně velmi náročná skupina, ale los mohl být i horší.“ Tak pravil předseda FAČR Petr Fousek. Opačný názor? „Los mě šokoval. Nic slabšího tam nebylo,“ glosoval bývalý reprezentant Ladislav Vízek. A nejen on.

K jakému názoru se kloníte vy? Budete loajální k předsedovi?

„K předsedovi určitě loajální jsem... V každém případě si troufnu tvrdit, že pokud by měla Francie porazit Chorvatsko a to by přišlo do naší skupiny, je jasným cílem rozdat si to s ním o přímý postup. V silách tohoto národního týmu to je. I když se celá Evropa výkonnostně vyrovnává, takže i týmy jako Faerské ostrovy můžou zlobit. Hráči v reprezentacích se rozvíjejí hodně rychle, už i soupeři typu San Marina mají propracovanou taktiku. Evropa je ve srovnání s jinými kontinenty natolik silná, že v ní už trpaslíky nenajdeme. Přesto si myslím, že skupina je velmi dobrá. Když jsem viděl, jak při losu visela ve vzduchu Albánie, jak tam bylo Moldavsko, říkal jsem si: Mohli jsme dopadnout hůř.“

Oddechl jste si, že se po turbulentním roce situace reprezentace stabilizovala a na konci roku nebylo nutné řešit pozici Ivana Haška?

„Zcela upřímně, ano. Předloni ve stejné době jsem jako člen pracovní skupiny podnikal kroky k tomu, abychom trenéry měli, ať už z vlastních zdrojů, z České republiky, nebo ze zahraničí. V národním týmu jsem pak interně byl, protože se nepodařilo obsadit pozici manažera. O to byl pro mě rok 2024 složitější. S nástupem Tomáše Hübschmana jsem si oddechl.“