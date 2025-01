Čech s Kinským konzultoval přestup. Tottenham je skvělá volba, říká

Brzký kariérní přesun do Londýna? V tom si mohou Antonín Kinský a Petr Čech podat ruce. Už exslávistický mladík to dokonce stihnul o rok dříve než ikona Chelsea. Tottenham ale česká brankářská legenda vidí jako výtečnou volbu. „Tým hraje způsobem, který využívá Tondovy silné stránky,“ popisuje Čech, který před odletem s mladým gólmanem situaci konzultoval.

Antonín Kinský a Tottenham. Co na to říkáte? Dobrá volba?

„Premier League je jednoznačně nejlepší liga na světě, jsem hrozně rád, že Tonda dostal tu příležitost a bude pokračovat v české stopě, kterou tam máme. Co se týče Tottenhamu, mohlo by mu to sedět. Hraje způsobem, který využívá Tondovy silné stránky, tedy hru nohama. I když tým v této sezoně rozhodně není tam, kde by chtěl být, stále jde o tradiční celek, který se snaží hrát o Ligu mistrů a celkově o ta nejvyšší umístění. Věřím, že to je skvělá volba.“

Jak jeho hře nohama bude sedět styl Premier League?

„Tonda si prošel mládežnickými reprezentacemi, takže na mezinárodní fotbal je zvyklý. V Pardubicích byl často pod tlakem a obvykle nebyl favoritem, takže měl i dost práce. Poslední půlrok to zase bylo o koncentraci, třeba jen o jednom zákroku a výstavbě hry nohama. Musím říct, že v Tottenhamu to bude kombinace toho všeho, takže na to musí být připravený. Jak ale říkám, podle toho, co Tottenham požaduje od gólmanů, by mu to mělo sedět.“

Vidíte nějakou podobnost ve vašich příchodech do Premier League? Co byste mu poradil?

„Do Anglie jsem přišel v podobném věku. Jedinou radou, kterou bych dal, je soustředit se jen na fotbal, na každý trénink a být neustále na špičkách. Rozhodují tam detaily. Není to o věku, ale o výkonnosti. Vidíme všude, že nejlepší ligy můžou hrát i hráči, kterým je šestnáct nebo sedmnáct let, když mají kvalitu. U něj to bude stejné.

Přestup jste s Kinským konzultoval?

„Mluvil jsem s ním o tom a řekl mu svůj názor. Ale on má obří štěstí v tom, že má doma skvělé zázemí. To mu vytváří jeho otec, který má ohromné zkušenosti. Celkově je v jeho kariéře vidět, že to mezi sebou mají výborně nastavené, což mu pomáhá v růstu. Můj názor zná, ale myslím, že ho ani nepotřeboval.“

Naskočit by mohl už proti Liverpoolu. Je dobré do angažmá skočit takto po hlavě?

„To je na trenérovi a možná i na pocitu samotného hráče. Já si myslím, že někdy je výhodou strávit s týmem trochu více času, ale nemusí to být rozhodující. Pokud dostane šanci v zápase, kde se nedá nic ztratit, i to může být výhoda. Když nastoupí, bude to dobré znamení, že má důvěru.“