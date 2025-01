Sporťák Smetana hodil přes palubu ČT a... Utekl ke konkurenci!

Specialista na basket a táta tří prcků Jan Smetana se narodil 25. března 1982. Začínal v regionálním tisku, pak přešel do rádia jako zprávař a reportér. V dubnu 2011 se stal externím spolupracovníkem redakce sportu České televize. Té zůstal věrný až do prosince 2024. Komentoval basketbalovou Euroligu mužů i žen, zápasy Mattoni NBL, ŽBL i národních týmů. V letech 2005 až 2011 natáčel a moderoval pořad Time out. Své místo našel jako sportovní moderátor i v pořadech Dobré ráno, Studio 6 a následně i ve sportovních zprávách ČT24. Jan Smetana pracoval v redakci sportu České televize, kde dělal reportéra, redaktora, dramaturga, komentátora a moderátora. Třináct let moderoval Branky, Body, Vteřiny. Autorsky je podepsán pod celou řadou pořadů. Zkušenosti má i z rádií, epizodicky si zahrál v několika filmech či v reklamách. Aktivně se věnuje tenisu a basketbalu a běhá půlmaratony. V roce 2015 uváděl vědomostní soutěž České televize Míň je víc, českou verzi britské kvízové show Pointless. Partnerkou Jana Smetany je rozhlasová moderátorka Eva Fraňková. Spolu mají tři děti.