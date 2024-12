Sporťák Smetana opouští ČT: Loučení po 23 letech! Kam dál?

V relaci Branky, body, vteřiny jsou to koncem roku jedna velká škatulata. Pořad, který Česká televize vysílá nepřetržitě od března 1956, po nedávném konci populární moderátorky Barbory Černoškové (42) opouští i její kolega Jan Smetana. Ten se nyní s fanoušky dojemně rozloučil.

Smetanův odchod oznámila televize s předstihem v polovině prosince. Moderátor si ale loučení pochopitelně nechal až na svou poslední relaci. Populární Branky odmoderoval naposledy v sobotu.

„V tuhle chvíli chci napsat jedno velké DÍKY. Prožil jsem tady více než 23 let… Za chvíli odmoderuji své poslední 1458. Branky Body Vteřiny. Pro Českou televizi jsem natočil 355 pořadů BasketManie, natočil a zdramaturgoval 350 Olympijských magazínů a komentoval dobrou tisícovku basketbalových přenosů. Natočené reportáže a Studia 6 už ani nedokážu spočítat," rozepsal se před posledním vysíláním na svém facebooku. „Byla to krásná cesta a jsem za to, že jsem ji mohl jít, neskutečně vděčnej. Cítím ale, že je čas si trochu odpočinout, načerpat sílu a vrhnout se vstříc novým dobrodružstvím. Strašně se na to těším! Díky celá ČT za ten čas a zkušenosti. Loučím se s vámi, jako váš kolega. Zůstávám jako divák. Ať se vám daří a ať je na co se koukat!" dodal Smetana.

Podobná slova pak pronesl i přímo na obrazovce v závěru pořadu, kdy mu za celou redakci přišla poděkovat Darina Vymětalíková, která po něm od nového roku převezme štafetu. Spolu s další hokejovou reportérkou Janou Niklovou doplní v Brankách matadory Petra Vichnara a Vojtěcha Bernatského. Kam se budou dál ubírat kroky Jana Smetany, zatím zůstává tajemstvím.