Barca je pro kouče velkým soustem. Neto? Jako čokovejce s překvapením

KOMENTÁŘ JAKUBA PLASKURY | Pamatujete závěr předminulé sezony? Barcelona dobyla titul, ale jelikož nepřišel průnik na trůn v Eurolize, dala by se mise kouče Šarunase Jasikevičiuse označit za neúspěšnou. Co by dneska v Barceloně dali za podobného litevského bouřliváka.