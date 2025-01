Černošková po Smetanově odchodu ke konkurenci: Kopanec do ČT!

Přesun moderátora Jana Smetany ze sportovní redakce České televize na komerční TV Novu způsobil poprask. Noví kolegové se těší, na Kavkách už tolik nadšeni nejsou. To neskrývá ani Smetanova bývalá kolegyně Barbora Černošková, která se vyjádřila na sociálních sítích.

Jakmile se oficiální změna pracoviště objevila, strhl se humbuk. Barbora Černošková z ČT použila příměr přestupů mezi sportovními rivaly: „Co vám na to mám říct. Je vždycky škoda, když »Slavia« nechá odejít hráče do »Sparty«, zvlášť když je to odchovanec, který má »Slavii« rád. Chyba »Slavie«, dobře pro »Spartu« a samotného hráče.“

Černošková tímhle kopancem pootevřela zákulisí Smetanova úprku na druhý břeh Vltavy. Bývalý zaměstnavatel totiž s oblíbencem diváků pěkně zametl! Jako by nestačilo, že na Kavčích horách celých 23 let sloužil pouze jako externista, ještě se podle informací Blesku dostal s šéfy do křížku kvůli penězům.

Žádal přitom jen drobné přidání za práci na dramaturgii basketbalových přenosů, kterou zajišťoval a svým šéfům garantoval. Když nepochodil, prostě se sbalil a vyrazil si plácnout s Novou, která jej beztak lanařila už dřív. Na obrazovce se v novém »dresu« objeví poprvé 16. ledna večer. „Ať se Ti daří, Honzíku! To místo v Sama Doma Ti přestávám držet,“ vzkázala mu zvesela Černošková.

A podle reakcí na sociálních sítích se zdá, že Smetana za svůj profesní krok sklízí potlesk. Moderátor Jan Musil (57), který působil naposledy na TV Barrandov popřál: „Ať práce dělá radost, Honzi!“. Na nového kolegu se už na Nově těší. Martin Čermák (33) zajásal nad posilou „Super! To mi udělalo radost. Těším se na Tebe, Honzo!“ Komentátor Nova Sportu Michal Jinoch (30) se také ozval: „Vítej!“