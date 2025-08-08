Největší adepti na Zlatý míč: Dembélé, Yamal, nebo Salah? Favoritem je...
Éra jednoho či dvou mužů je pryč. O nejprestižnější individuální ocenění ve fotbalovém světě se letos rozhoří mimořádně vyrovnaná bitva. Dosavadní držitel trofeje Rodri kvůli vážnému zranění do nominace vůbec neproklouzl, a tak se o sedmikilovou kouli znovu utkají hlavně ofenzivní hvězdy. Tento ročník patří především levonohým křídelníkům – nejčastěji se skloňují jména Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha a Mohamed Salah. Kdo jsou letos další největší favoriti?
Ousmane Dembélé
střední útočník / Francie / PSG
Kdo by to před pár lety během trápení v Barceloně čekal? Ale je to tak, francouzský rychlík je aktuálně největším favoritem na zisk prestižního ocenění. Ve všech soutěžích zapsal 49 gólů a asistencí, ovládl tabulku střelců Ligue 1 a především táhl fenomenální útok týmu za historickým úspěchem v Lize mistrů. Byl zvolen nejlepším hráčem Champions League i francouzské ligy.
- Klub: 53 - 35+14
- Reprezentace: 7 - 2+0
- Celkem: 60 - 37+14
Úspěchy: vítěz Ligy mistrů, francouzské ligy, francouzského poháru, francouzského superpoháru, nejlepší hráč Ligy mistrů, nejlepší hráč Ligue 1, nejlepší střelec Ligue 1
Lamine Yamal
pravé křídlo / Španělsko / Barcelona
Pořád teprve osmnáctiletý supertalent nepřestává udivovat. Čísly za elitní konkurencí lehce zaostává, ale herně a vizuálně patří mezi absolutní špičku. Yamal je čirý fotbal – technika, sebevědomí i nápady, jaké v Evropě momentálně nenabízí nikdo jiný. Navíc v tak mladém věku. Ocenění může získat už teď, i když je pravděpodobné, že jeho čas teprve přijde.
- Klub: 55 - 18+21
- Reprezentace: 7 - 3+1
- Celkem: 62 - 21+22
Úspěchy: vítěz španělské ligy, španělského poháru, španělského superpoháru, nejlepší nahrávač La Ligy
Vitinha
střední záložník / Portugalsko / PSG
Nenápadný, ale extrémně důležitý. Vitinha se během roku proměnil v srdce pařížského stroje. Na pozici defenzivního záložníka sice nevyniká statistikami, ale jeho vliv na tempo hry, stabilitu a přechod do útoku je nezpochybnitelný. PSG vybojovalo historický treble a Vitinha byl u toho v každé velké chvíli. Navrch přidal i triumf v Lize národů s portugalskou reprezentací.
- Klub: 59 - 8+5
- Reprezentace: 8 - 0+3
- Celkem: 67 - 8+8
Úspěchy: vítěz Ligy mistrů, francouzské ligy, francouzského poháru, francouzského superpoháru, Ligy národů
Mohamed Salah
pravé křídlo / Egypt / Liverpool
Statisticky si naprosto podmanil celou Anglii a vedle medaile pro vítěze Premier League sebral i všechny individuální ocenění. Nejvíc gólů, nejvíc asistencí, nejužitečnější hráč. Bez konkurence. Po cestě navíc vyrovnal či překonal řadu rekordů. Pokud by šlo o cenu za výkony v lize, byl by favoritem číslo jedna. Jenže v ostatních soutěžích se Liverpoolu ani Salahovi tolik nedařilo.
- Klub: 52 - 34+23
- Reprezentace: 5 - 3+1
- Celkem: 57 - 37+24
Úspěchy: vítěz anglické ligy, nejlepší hráč Premier League, nejlepší střelec Premier League, nejlepší nahrávač Premier League
Raphinha
levé křídlo / Brazílie / Barcelona
Přeorientoval se na levé křídlo a sedlo mu to perfektně. Často vedl Barcelonu s kapitánskou páskou a zcela příkladně táhl ofenzivu mužstva. V Lize mistrů jasně opanoval soutěž produktivity, když nasázel nejvíc gólů a přidal i nejvíc asistencí. Na domácí scéně si zase odnesl trofej pro nejužitečnějšího hráče soutěže. S Yamalem a Lewandowským si úžasně vyhoví.
- Klub: 57 - 34+22
- Reprezentace: 7 - 4+1
- Celkem: 64 - 38+23
Úspěchy: vítěz španělské ligy, španělského poháru, španělského superpoháru, nejlepší střelec Ligy mistrů, nejlepší nahrávač Ligy mistrů, nejlepší hráč La ligy
Cole Palmer
ofenzivní záložník / Anglie / Chelsea
Anglický zlatý chlapec především ve druhé polovině ligové sezony strádal, ale v klíčových momentech se na něj tým mohl spolehnout. Dvěma asistencemi překlopil finále Konferenční ligy na stranu modrých a kraloval i na letním mistrovství světa klubů. Oproti ostatním levonohým géniům ovšem zaostává a jeho triumf by byl obrovským překvapením.
- Klub: 52 - 18+13
- Reprezentace: 3 - 0+0
- Celkem: 55 - 18+13
Úspěchy: vítěz Konferenční ligy a MS klubů, nejlepší hráč MS klubů
Nuno Mendes
levý obránce / Portugalsko / PSG
Závěr sezony ho našel v úžasné formě a na pozici levého beka aktuálně nemá konkurenci. Neskutečně energický fotbalista dominuje vepředu i vzadu. Vyřazovací část Ligy mistrů zvládl bezchybně a pár dní po triumfu slavil také v Lize národů, kde byl navrch vyhlášen nejužitečnějším hráčem. Vymazal řadu konkurentů ze seznamu, včetně Yamala se Salahem.
- Klub: 53 - 5+5
- Reprezentace: 10 - 1+6
- Celkem: 63 - 6+11
Úspěchy: vítěz Ligy mistrů, francouzské ligy, francouzského poháru, francouzského superpoháru, Ligy národů, nejlepší hráč Ligy národů, nejlepší nahrávač Ligy národů
Chviča Kvaracchelija
levé křídlo / Gruzie / PSG
Poslední dílek mistrovské skládačky. V lednu za něj klub neváhal zaplatit 70 milionů eur (1,7 miliardy korun) a Gruzínec ji během pár měsíců splatil do posledního centu. Energický křídelník s vytříbenou technikou navíc vedle tří trofejí ve Francii přidal také italský titul, protože v první polovině sezony oblékal dres Neapole. Podle týmových úspěchů tedy nejúspěšnější hráč sezony.
- Klub: 51 - 13+10
- Reprezentace: 7 - 2+2
- Celkem: 58 - 15+12
Úspěchy: vítěz Ligy mistrů, francouzské ligy, francouzského poháru, italské ligy