Během několika let se vypracoval v jednoho z nejlepších sportovních komentátorů u nás. Fanoušky oslovil příjemným hlasem i objektivním pohledem na věc. Teď ale musí Michal Jinoch (26) na mikrofon se sluchátky zapomenout. Leží na jednotce intenzivní péče ve špitále. „Selhávají mi ledviny,“ posteskl si z nemocniční postele vousáč z Chrudimi.

Rok 2020 nebude v jeho diáři života zapsán zlatým písmem. Vždyť je to teprve pár dnů, co jej jen pár hodin před jeho šestadvacátými narozeninami navždy opustil třináctiletý jorkšírský teriér. „Krásný dárek k narozeninám jsi mi dal. S dědou jste to uměli načasovat parádně,“ vstřebával životní rány. „Ale nemůžu ti to vyčítat. Netrápíš se. To je nejdůležitější. Byl jsi nejlepší kamarád, lepšího nikdy mít nebudu. Pozdravuj dědu,“ poslal vzkaz do nebe.

Smrt mazlíčka ho ještě nepřebolela a sám musí čelit vážným zdravotním potížím. „Snad všechno brzo dopadne. Myslete na mě,“ napsal fanouškům chlap, jehož hlas doprovází třeba zápasy nejlepší hokejové soutěže světa NHL.