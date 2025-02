Problémy slovenské hvězdičky Šrámkové: Přiznala vážný hendikep!

Sportovní fanoušky ohromuje slovenská tenistka Rebecca Šramková (28) nejen tím, jak obratně si počíná s raketou, ale také svou krásou. Právě tou zaujala také magazín Emma, kterému povyprávěla o svém hendikepu!

Rebeccu její půvab vyšvihl až na titulní stránku slovenského magazínu Emma, se kterým si povyprávěla například i o tom, čím původně chtěla být. „Když jsem byla malá, chtěla jsem být architektkou, ale moje vize se při tom množství tréninků rychle vyvrátilo,“ přiznala Šrámková, která je momentálně jednou z nejvýraznějších tenistek ve své domovině. A to navzdory tomu, že má určitá zdravotní omezení!

„Mám dioptrii 9, takzvaný cilindr a tupozrakost na levém oku. Pravé mám úplně zdravé. Tím, že je mezi očima velký rozdíl, z brýlí a čoček mě často bolela hlava,“ líčila Rebecca, která vysvětlila, proč se s tímto problémem nesvěřila do péče lékařů.

„Volali mi z vícero očních klinik, že věda pokročila, ale mám strach z toho, jak by se změnilo vidění na kurtu. Zatím to nechám tak, jak to je. Mám to odmalička, takže nevím, jaké to je, když člověk dobře vidí,“ krčila rameny slovenská krasavice, kterou na instagramovém účtu sleduje bezmála 50 tisíc lidí.