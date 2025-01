Federerův rekord padl. Monfils výhrou v Aucklandu přepsal historické tabulky

Monfils získal třináctý titul v kariéře, na který čekal přes dva roky. „Moc to pro mě znamená. Věk je jenom číslo. Pořád makáme. Věřím, že mám na to hrát na vysoké úrovni a jsem rád, že jsem to tenhle týden ukázal,“ řekl francouzský tenista na kurtu.

Z prvního turnajového vítězství se radoval před 20 lety v Sopotech. „Snad přijdou další. Tenis mě stále baví a přijde mi, že pořád dokážu zahrát dobré údery,“ prohlásil někdejší šestý hráč světového žebříčku, který si po triumfu polepší o jedenáct míst na 41. pozici.

Na 60. místo poskočí Bergs, který byl poprvé ve finále na ATP Tour, která se hraje od roku 1990. Před Monfilsem zvítězil na elitních turnajích jako nejstarší hráč Australan Ken Rosewall v roce 1977 v Hongkongu, když mu bylo 43 let.

Tenisový turnaj mužů v Aucklandu (tvrdý povrch)

Dvouhra - finále:

Monfils (Francie) - Bergs (Belgie) 6:3, 6:4.