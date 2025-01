Premiéra sporťáka Smetany na Nově: Přivítání od Inny a »závist« konkurence

Po šokujícím přestupu z České televize na obrazovky TV Nova si Jan Smetana (42) odbyl premiéru. Čtvrtečních Sportovních novin se zhostil s grácií, přivítal ho Rey Koranteng a jeho výstup okomentovali další moderátoři.

Televizní noviny na Nově právě končily a Lucie Borhyová hned začala vítat nováčka: „My jsme na konci. Za chvíli už Sportovní noviny, dnes s novým kolegou Honzou.“ V tu chvíli ho v novém týmu přivítal Rey Koranteng: „Vítej na palubě.“

„Studio je strašně hezké. Musím říct, že se tady moc hezky vysílá. Usnadnili mi to kolegové, kteří mi byli celý den i předchozí dny k ruce, když jsem se chodil učit a poznávat tu práci a prostředí," prohlásil sám aktér pro tn.cz. Zároveň dodal, že pociťoval nervozitu a těší na příchod domů „Oslavím to (premiéru) s manželkou, to je povinnost. Hlavně se těším na ten pocit, až přijedu domů, vydechnu a budu sklízet první reakce ze svého okolí.“ A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Smetanova premiéra měla jistě vysokou sledovanost. Minimálně v moderátorských kruzích. Inna Puhajková ze svého obýváku nového kolegu ihned ohodnotila: „Barvy TV Nova ti sluší. Tak slovy Reye, vítej na palubě.“ A dodala: „Gratuluji k premiéře.“

Reportérka CNN Prima News Hedvika Lišková vzkázala konkurenční Nově: „Honzi, ať se Ti moc daří. Škoda, že nemáme sport. My bychom Tě taky brali všema deseti.“ Ale Smetana si na nezájem kolegyň z Novy rozhodně nemůže stěžovat. Iveta Kořínková ze Snídaně s Novou přidala komentář: „Honzíku, vítej.“ Bára Divišová ze Střepin poslala čtyřlístek pro štěstí. A sám hlavní aktér? Ten může porovnávat dvě různá televizní prostředi: „Je to jiné. Rychlejší, svižnější a vlastně i zábavnější.“

Diváci jen doufají, že Smetana nenahradí právě Puhajkovou: „Byl dobrý, ale Innka je jen jedna. Snad o Innu ve Sportu nepřijdu. Jako Sportovní noviny bez nejkrásnější ženy, to přece nejde.“

