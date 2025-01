Moderátorka Černošková po konci v ČT: Vysněná práce!

Bývalá sporťačka nezahálí! Moderátorka Barbora Černošková se po konci na Kavčích horách pustila do hledání nových výzev. A byla úspěšná! Někdejší reprezentantka v synchronizovaném plavání přiznala, že začíná psát novou kapitolu. Ovšem v tuhle chvíli obestřenou tajemstvím...

„Dneska byl krásný den,“ těšilo v neděli Černoškovou, která se s fanoušky podělila o své pocity na sociálních sítích. „My doma hodně odpočívali a taky uklízeli a vytřídili třeba obrovskou tašku lichožroutských ponožek,“ začala zlehka zprávami z domova. A přidala i perličku z profesního života.

„A taky se teda raduju z toho, že jsem vyhrála to výběrové řízení do nové práce a brzo budu moct odtajnit i jeden další projekt, který chystám,“ jásala u své fotky v růžové teplákovce a s hrníčkem v ruce. „Děkuji vám za stálou podporu! A kdo mi závidí ty vytříděné ponožky, chápu vás,“ zavtipkovala nakonec bývalá moderátorka pořadu Branky, body, vteřiny, kde skončila loni na podzim. O pár měsíců později ji následoval kolega Jan Smetana, který zakotvil u konkurenční TV Nova.

A Barbora si tehdy neodpustila drobné rýpnutí do veřejnoprávní televize. „Co vám na to mám říct. Je vždycky škoda, když »Slavia« nechá odejít hráče do »Sparty«, zvlášť když je to odchovanec, který má »Slavii« rád. Chyba »Slavie«, dobře pro »Spartu« a samotného hráče," psala tehdy. Otázkou tak prozatím zůstává, kam povedou další kroky samotné Černoškové...