Australian Open: Siniaková ve čtvrtfinále čtyřhy. Končí Macháč s Číňanem

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Australian Open do čtvrtfinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily dnes na tvrdých dvorcích v Melbourne kanadsko-ukrajinskou dvojici Leylah Fernandezová, Nadija Kičenoková 6:3, 6:0. Dohrál Tomáš Macháč s Číňanem Čang Č'-čenem, kteří ve 3. kole podlehli Hugu Nysovi z Monaka a Francouzi Édouardovi Rogeru-Vasselinovi 3:6, 6:3, 3:6.

Nasazené jedničky Siniaková a Townsendová vyhrály duel proti Fernandezové a Kičenokové za 55 minut. Po loňském triumfu ve Wimbledonu drží dál šanci na druhý společný titul. Turnajem jdou zatím bez ztráty setu a příště narazí na Francouzku Kristinu Mladenovicovou s Číňankou Čang Šuaj.

„Dneska jsme hrály skvěle, opravdu se nám to sešlo. Obě jsme hrály přesně to, co jsme chtěly, a tak se dařilo. Rozhodně náš nejlepší zápas na turnaji. První zápas byl taky docela super, druhým jsme se protrápily, ale dneska jsme určitě byly na koni,“ řekla webu Tenisovýsvět.cz Siniaková.

Osmadvacetiletá Siniaková může získat v Melbourne třetí deblový titul a jubilejní desátý grandslamový. Vloni zde dohrála s tehdejší parťačkou Storm Hunterovou v semifinále.

Macháč s Čang Č'-čenem naopak loňskou semifinálovou účast neobhájí. S nasazenými patnáctkami Nysem a Rogerem-Vasselinem prohráli po hodině a 48 minutách. Klíčový servis ztratili v osmé hře třetí sady. Soupeři pak duel dopodávali.

Výsledky tenisového Australian Open

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Keysová (19-USA) - Rybakinová (6-Kaz.) 6:3, 1:6, 6:3, Svitolinová (28-Ukr.) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo:

Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Kičenoková, Fernandezová (16-Ukr./Kan.) 6:3, 6:0.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

Kovačková (12-ČR) - Alameová (Austr.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Fajmonová, Subasicová (ČR/Austr.) - Buchniková, Schumanová (Izr./USA) 7:6 (7:2), 6:1.

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Sinner (1-It.) - Rune (13-Dán.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:2, Sonego (It.) - Tien (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo:

Roger-Vasselin, Nys (15-Fr./Mon.) - Macháč, Čang Č'-čen (ČR/Čína) 6:3, 3:6, 6:3.